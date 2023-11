Complicazioni in gravidanza a 52 anni: la Peparini racconta la sua esperienza - Controcopertina

La coreografa Veronica Peparini, in attesa a 52 anni, ha recentemente affrontato complicazioni durante la sua gravidanza. Insieme al compagno Andreas Muller, la coppia ha deciso di condividere con i loro follower i dettagli delle sfide incontrate durante questo periodo speciale.

Gravidanza Gemellare Monocoriale Biamniotica

Nell’Instagram story condivisa da Veronica Peparini, la coppia ha spiegato che la loro gravidanza è di tipo gemellare monocoriale biamniotica. Ciò significa che le due piccole vite che stanno per arrivare condividono una placenta unica, ma sono contenute in sacche separate. Questa configurazione comporta un alto grado di complessità e richiede un monitoraggio attento.

La Complicazione Emergente

Durante l’ultima visita medica, è emerso un campanello d’allarme. La coppia ha rivelato: “I vasi sanguigni sono condivisi tra le due gemelline, e in questo momento una delle due è donatrice di sangue nei confronti dell’altra, che quindi è ricevente.” Questa situazione ha sollevato il rischio di una malattia nota come “trasfusione feto fetale,” una condizione che mette a rischio la vita delle gemelline.





Monitoraggio Costante e Ottimismo

La coppia ha chiarito che ora sono sottoposti a controlli ogni 48 ore per monitorare attentamente la situazione. C’è una possibilità del 50% che la situazione si risolva spontaneamente, ma se necessario, saranno pronti ad affrontare un intervento medico. Veronica e Andreas hanno sottolineato che quanto sta accadendo non è legato all’età della futura mamma o ad altre cause citate in rete.

La Rarità della Sindrome

La sindrome descritta, la trasfusione feto fetale, è una condizione rara che colpisce esclusivamente i gemelli monocoriali. Questi gemelli condividono una placenta con un flusso di sangue anomalo da un gemello all’altro, mettendo entrambi a rischio. Questa rara condizione ha sollevato l’allarme dopo l’ultima visita medica.

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno condiviso apertamente la loro esperienza, desiderosi di diffondere consapevolezza su gravidanze complesse come la loro. Nonostante le sfide, la coppia ha espresso ottimismo e positività, sottolineando l’importanza del monitoraggio medico e dell’approccio proattivo per garantire la salute delle loro gemelline. Ora l’obiettivo principale è arrivare alla fine della gravidanza con entrambe le piccole in salute.