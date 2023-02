Con chi sta Elodie? Chi è il nuovo fidanzato

Elodie sta con Andrea Iannone. La loro è una vera e propria storia d’amore, come conferma l’ultimo scatto su Instagram.

L’artista e l’uomo di Vasto nei giorni scorsi si sono concessi una fuga romantica a Madrid e hanno condiviso una foto di coppia, la prima sui loro canali social ufficiali. Nel selfie, che ha fatto subito il giro del web, si vedeva Iannone baciare teneramente Elodie.

Andrea ed Elodie, entrambi rispettivamente di 33 e 32 anni, hanno iniziato a frequentarsi la scorsa estate durante una vacanza al mare tra Puglia e Sardegna con amici comuni.

Elodie, parlando di Iannone a Verissimo, ha detto che lui le piace ma che è solo un mese e che stanno facendo le cose con calma. Ha detto che stanno bene e si godono la compagnia reciproca, ma è troppo presto per dire di più.

Elodie ha parlato del suo fidanzato in un’intervista a Vanity Fair, dicendo che le piace ma che non ci sono aspettative da entrambe le parti. Se lui prospera, lei sarà felice per lui.

Chi è Andrea Iannone

Andrea Iannone è un famoso pilota motociclistico, noto nel mondo del gossip anche per le sue relazioni con Belen Rodriguez, Giulia De Lellis ed Elodie.

Appassionato di moto fin dall’età di 14 anni, Iannone ha dimostrato un grande talento. Nonostante gli impegni professionali, è riuscito a diplomarsi come ingegnere meccanico presso un Istituto privato di Pescara. Nel 2013 è passato alla MotoGP e ha ottenuto molti successi. Attualmente è membro del Team Gresini Aprilia Racing.

Informazioni su Elodie

Elodie è una cantante italiana di origine francese. Si appassiona alla musica quando il padre diventa musicista di strada e inizia a esibirsi nei locali di Gallipoli. Il successo è arrivato nel 2015, quando si è classificata seconda nel talent show Amici di Maria De Filippi, vincendo il Premio della critica giornalistica Vodafone e il Premio RTL 102.5 – Amici alla radio. Tra i suoi successi ricordiamo Un’altra vita, tratto dall’omonimo album di debutto, Tutta colpa mia, Nero Bali e Margarita, in collaborazione con Marracash.