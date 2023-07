“Con quello di Amici”. Giulia Stabile: è amore, beccata con l’allievo top dell’ultima edizione

Una sorpresa scoppia tra gli ex allievi di Amici

Due nomi noti per il loro talento sul palcoscenico del celebre talent show, ma oggi si ritrovano al centro dell’attenzione per questioni personali. La segnalazione di un utente ha scatenato il gossip, lasciando molti curiosi di scoprire di chi si tratta.

Giulia Stabile e Wax: amore in vista?

Giulia Stabile e Wax, entrambi protagonisti di diverse edizioni di Amici, sembrano essere sempre più vicini tra di loro. La segnalazione è giunta a Deianira Marzano, che ha ricevuto un racconto su un loro avvicinamento durante una serata all’Old Fashion di Milano.

Ballando insieme, un avvicinamento complici

La segnalazione descrive un momento in cui i due ex allievi avrebbero ballato insieme mostrando atteggiamenti complici. Tuttavia, non c’è nulla di compromettente nelle loro interazioni. Una foto sfocata è stata pubblicata a corredo della notizia, mostrando i due mentre ballavano.

Frequentazione o semplice incontro?

Ancora non è chiaro se tra Giulia Stabile e Wax ci sia un flirt in atto o se si siano solo ritrovati a condividere una piacevole serata insieme. Deianira Marzano, nonostante inviti alla pazienza, ha lasciato trapelare che i due sembrerebbero essere perfetti insieme.

In attesa di conferme o smentite

Lasciando spazio alle voci e alle speculazioni, non ci resta che attendere una conferma o una smentita direttamente dai protagonisti. Nel frattempo, i fan di Amici e del mondo del gossip si mantengono in attesa delle prossime novità.

Cuori in fermento anche altrove

Mentre Giulia Stabile e Wax attirano l’attenzione dei media, Sangiovanni, ex fidanzato di Giulia Stabile, sembra avere un nuovo amore. A parlare di questa situazione è stato Alessandro Rosica, noto come investigatore social, che ha svelato chi sarebbe la partner dell’artista tramite una Instagram story. Le storie d’amore e le vicende dei protagonisti di Amici continuano a tenere banco e a incuriosire il pubblico.