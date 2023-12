Le recenti indiscrezioni smentiscono le voci sulla presunta crisi di Chiara Ferragni e Fedez. Contrariamente a quanto si è detto in questi ultimi giorni, la coppia sta per partire per le vacanze di Natale in montagna, dimostrando che il Natale dei Ferragnez sarà tutto tranne che sottotono.

Nonostante le voci e le polemiche degli ultimi giorni, Chiara Ferragni e Fedez dimostrano di non essere né distrutti né chiusi in casa a riflettere sui presunti “errori di comunicazione.” Dopo lo scandalo legato al pandoro Balocco e la conseguente sanzione dell’Antitrust per una pubblicità scorretta dei panettoni pink griffati Ferragni, la coppia si prepara per una vacanza natalizia in montagna insieme alla loro famiglia.

Mentre i paparazzi aspettano fuori dalla loro casa cercando il colpo del momento, Guia Soncini, su Linkiesta, ha svelato il piano reale della coppia. Chiara e Fedez stanno preparando i bagagli per una vacanza di Natale dedicata al relax e al divertimento. Lontani dai pianti, dai pentimenti e dai sensi di colpa, i Ferragnez stanno pronti a voltare pagina.





Chiara e Fedez non rinunciano alla tradizione delle vacanze natalizie in montagna. Stanno pianificando una sciata di famiglia in una località super lussuosa, pronti a godersi il Natale in uno degli hotel a 5 stelle che tanto amano. Questa scelta dimostra che la coppia è pronta a celebrare il Natale nel loro stile unico e inconfondibile, nonostante le controversie recenti.

In conclusione, Chiara Ferragni e Fedez dimostrano che non si lasceranno abbattere dalle polemiche e che il loro spirito natalizio è più vivo che mai. La montagna sarà il palcoscenico di un Natale all’insegna della gioia e della famiglia, proprio come piace ai Ferragnez.