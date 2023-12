Sabato 23 dicembre, un tragico incidente stradale ha scosso la tranquilla via Salmour a Fossano, nella provincia di Cuneo. In un tratto apparentemente rettilineo della strada, un’auto ha improvvisamente perso il controllo ed è finita in una scarpata, causando la morte di due donne. Questo terribile incidente ha coinvolto Antonina De Conno, 86 anni, residente a Salmour, e sua figlia Carmela Longo, 64 anni, originaria del Beneventano. Le due vittime erano madre e figlia.

L’intervento dei Soccorsi

Le prime chiamate ai soccorsi sono state effettuate intorno alle 16, ma non è escluso che l’incidente possa essere avvenuto molto prima. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo e Fossano, che hanno lavorato instancabilmente per estrarre i corpi delle vittime dalle lamiere dell’auto. Insieme ai vigili del fuoco, il personale del servizio di emergenza sanitaria e i carabinieri si sono precipitati sul luogo della tragedia.

Dinamiche in Corso di Accertamento

Al momento, gli investigatori dei carabinieri della compagnia di Fossano stanno conducendo accertamenti approfonditi per determinare con precisione le dinamiche dell’incidente. L’incidente è avvenuto in un tratto di strada che teoricamente doveva essere rettilineo, il che rende la causa dell’incidente ancora più misteriosa. Sono necessari ulteriori dettagli e analisi per comprendere cosa possa aver causato la perdita di controllo dell’auto da parte della figlia, Carmela Longo.





Questa tragedia ha scosso la comunità locale e rimarrà oggetto di indagine e discussione nelle prossime settimane. La perdita di madre e figlia è una ferita profonda per i loro cari e per la comunità che ora cerca risposte a questo drammatico incidente stradale.