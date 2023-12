Nell’ultima puntata di “Ballando con le Stelle,” Selvaggia Lucarelli ha dimostrato ancora una volta il suo spirito critico e tagliente, lanciando una battuta ironica che ha fatto parlare di sé. La battuta sembrava riferirsi al recente scandalo del pandoro Ferragni, coinvolgendo il suo collega di giuria, Ivan Zazzaroni, in una situazione divertente.

Durante il commento all’esibizione di Sara Croce, Selvaggia Lucarelli ha colto l’occasione per lanciare la sua frecciatina ironica. Rivolta a Zazzaroni, ha chiesto in modo provocatorio: “Hai fatto donazioni strane? Hai qualcosa da dire?”. Questa battuta è stata chiaramente un riferimento alla controversa vicenda di beneficenza che ha coinvolto Chiara Ferragni, suscitando grande clamore mediatico.

La Reazione di Ivan Zazzaroni

Ivan Zazzaroni è apparso sorpreso dalla battuta scherzosa di Lucarelli ma ha cercato di sdrammatizzare la situazione con una risposta leggera. La discussione è proseguita con Lucarelli che ha svelato una dichiarazione di Zazzaroni fatta durante la pubblicità, sottolineando le aspettative di un finale di stagione più coinvolgente e divertente. Nonostante il tono scherzoso, la battuta di Lucarelli ha sicuramente attirato l’attenzione del pubblico e ha aggiunto un tocco di leggerezza al programma.





Ivan Zazzaroni e il Suo Ruolo in “Ballando con le Stelle”

In una recente intervista a Fanpage, Ivan Zazzaroni ha parlato del suo ruolo in “Ballando con le Stelle,” evidenziando come il programma abbia influenzato positivamente la sua carriera e la sua immagine pubblica. Ha descritto il programma come un’opportunità formativa che offre una popolarità “pulita e sana” a coloro che lavorano nel campo della comunicazione e dei media. La sua esperienza di quasi 18 anni nel programma è stata fonte di grande soddisfazione e piacere.

In conclusione, l’episodio a “Ballando con le Stelle” ha dimostrato ancora una volta il talento e l’umorismo di Selvaggia Lucarelli, mentre Ivan Zazzaroni ha affrontato la situazione con classe e leggerezza, confermando il suo apprezzato ruolo nel programma televisivo.