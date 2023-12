Nel periodo natalizio, una piccola neonata di nome Maria Grazia ha catturato i cuori di molti e si è trasformata in un simbolo di speranza e rinnovamento. La storia di questa dolce bambina inizia quando è stata trovata nella culla termica della parrocchia San Giovanni Battista a Bari, avvolta in una calza rossa, simbolo di dono e speranza.

Un Regalo Inatteso

Maria Grazia è stata un regalo inaspettato per la comunità di Bari nei giorni che precedono il Natale. La sua storia inizia con un atto di amore e abbandono, quando è stata delicatamente lasciata nella culla termica. È stato don Antonio Ruccia a trovarla e a chiamare i soccorsi, avviando una catena di amore e cura che ha coinvolto molte mani amorevoli.

Una Catena di Amore e Cura

La vita di Maria Grazia è stata toccata da numerose persone dedite al suo benessere. Dal momento in cui è stata abbandonata nella culla termica, molte persone si sono prese cura di lei. Don Antonio Ruccia, che l’ha trovata, è stato il primo angelo custode nella sua vita. Il personale del Policlinico di Bari ha immediatamente iniziato a curare la neonata con grande amore e dedizione. Anche il reparto di Terapia Intensiva Neonatale ha contribuito al suo benessere con competenza e professionalità, dimostrando un grande impegno verso la piccola Maria Grazia.





Simbolo di Speranza e Futuro

La storia di Maria Grazia assume un significato profondo in questa stagione festiva, diventando un simbolo di speranza e rinascita. La sua presenza e il suo sorriso rappresentano un potente messaggio: non smettere mai di sperare. Maria Grazia, circondata dall’amore e dalla cura di chi l’ha accolta, incarna l’immagine di un futuro luminoso e ricco di possibilità. La comunità di Bari e oltre le augura un futuro sereno e prospero, e il suo racconto continua a ispirare speranza in tutti noi.