Benvenuti con un nuovo affascinante indovinello matematico che ha messo alla prova le menti di molti spettatori. In questa sfida, il protagonista è Luca, un astuto commerciante con un talento innato per gli affari.

L’Indovinello

Luca decide di acquistare una maglia al prezzo di 20 Euro e successivamente la vende per 25 Euro. In seguito, riacquista la stessa maglia, questa volta a 30 Euro, per poi rivenderla a 35 Euro. Ora, la domanda è: quanti Euro ha guadagnato Luca in totale da questa serie di operazioni finanziarie?

Le Opzioni

Ci sono cinque opzioni tra cui scegliere, ma solo una di esse è la risposta corretta. Ecco le opzioni:





A) 0 Euro B) 5 Euro C) Il quesito non ha una soluzione univoca o corretta D) 15 Euro E) 10 Euro

La Soluzione

La risposta corretta è E: 10 Euro. Per giungere a questa conclusione, dobbiamo semplicemente eseguire le operazioni matematiche necessarie. Ecco come:

Luca acquista la maglia a 20 Euro.

La vende a 25 Euro, guadagnando 5 Euro (25 – 20).

Successivamente, Luca acquista nuovamente la maglia a 30 Euro, sottraendo 5 Euro dal suo guadagno totale (30 – 25).

Infine, vende la maglia per 35 Euro, ottenendo un altro guadagno di 5 Euro (35 – 30).

Sommando tutti questi guadagni e perdite: +5 – 5 + 5 = 5 Euro. Luca ha guadagnato complessivamente 10 Euro da queste transazioni finanziarie.

Questo indovinello mette in luce l’importanza di saper eseguire le operazioni matematiche di base per risolvere problemi finanziari. Un piccolo esempio di come la matematica possa essere applicata nella vita di tutti i giorni!