Terremoto a Cirò di magnitudo 4.0: scossa avvertita pure in Puglia e Basilicata

Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 19.35 a Cirò, in provincia di Crotone, a una profondità di 23 km. Secondo i dati Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), la magnitudo del sisma si attesta a 4 gradi. Il terremoto è stato avvertito distintamente in Calabria, in tutta la provincia di Crotone, ma anche sull’altra sponda dello Ionio, in Puglia, in un’area che va da Taranto a Lecce.





Sisma di magnitudo 4 scuote Cirò: avvertito in Calabria, Puglia e Basilicata. Nessun danno segnalato, solo spavento tra i cittadini.

Segnalazioni anche dalla costa della Basilicata. Non si segnalano danni a persone o cose, ma solo un po’ di comprensibile spavento fra i cittadini.

Alle 19.38 una scossa più lieve, di magnitudo 2.5, è stata registrata sulla costa crotonese all’altezza di Cirò Marina.

Secondo ulteriori informazioni raccolte, la scossa principale ha provocato un momentaneo blackout in alcune zone della provincia di Crotone, ripristinato dopo pochi minuti. Le autorità locali hanno immediatamente attivato le procedure di emergenza per verificare eventuali danni strutturali agli edifici, ma finora non sono emerse criticità significative.

Il sindaco di Cirò, durante un’intervista, ha rassicurato i cittadini, affermando che “la situazione è sotto controllo e non ci sono motivi per allarmarsi ulteriormente”. Anche la Protezione Civile ha confermato che non ci sono state richieste di intervento immediato.

In Puglia, la scossa è stata avvertita soprattutto nei piani alti degli edifici, causando preoccupazione tra gli abitanti, ma senza conseguenze rilevanti. Le scuole e gli uffici pubblici rimarranno aperti, ma saranno effettuati controlli preventivi per garantire la sicurezza.

Questo evento sismico ha riacceso il dibattito sulla necessità di migliorare le infrastrutture antisismiche nel Sud Italia, una zona storicamente vulnerabile a terremoti. Gli esperti continuano a monitorare la situazione e invitano la popolazione a seguire le indicazioni delle autorità competenti.