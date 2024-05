Sale sul Duomo di Milano e si scatta un selfie con la Madonnina (senza maglietta): «La ragazza voleva tenere la t-shirt»

Un audace urban climber, noto sui social come Dedelate, ha compiuto una scalata notturna sul Duomo di Milano lo scorso fine settimana, arrampicandosi dalle terrazze fino alla Madonnina sulla guglia maggiore. L’intera impresa è stata filmata e successivamente pubblicata sui social network, con tanto di selfie provocatorio in cui il climber, a torso nudo, ha alzato il dito medio accanto alla Madonnina. Durante la scalata, l’uomo ha attivato un allarme collegato a una società di vigilanza. La Veneranda Fabbrica del Duomo ha prontamente fornito le immagini dell’accaduto alle forze dell’ordine.





Nel frattempo, un altro episodio ha visto protagonista il tiktoker Fabio Di Monte, che ha inscenato una finta aggressione per poi aggredire gli agenti di polizia intervenuti, risultando in un arresto.

La scalata del Duomo di Milano da parte di Dedelate ha destato molta curiosità. Sul suo profilo social sono documentate altre imprese simili, tra cui arrampicate sul Castello Sforzesco, sulla Stazione Centrale, sui tetti della galleria e persino sopra una macchina della polizia locale. Nonostante la spettacolarità delle sue azioni, la Veneranda Fabbrica del Duomo ha rassicurato che non ci sono stati danni o atti vandalici al monumento.

“Non risulta alcun danno o atto vandalico sul Duomo,” hanno spiegato i responsabili della manutenzione della cattedrale. “La persona in oggetto ha fatto scattare uno degli allarmi presenti sul percorso. La presenza è stata rilevata dal nuovo sistema di telecamere installato sulle terrazze e recentemente rafforzato, autorizzato dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e collegato con la società di vigilanza privata che opera in Duomo. Le immagini rilevate sono state tempestivamente fornite alle autorità che stanno svolgendo le indagini.”

Il fenomeno dell’urban climbing è in crescita in molte città europee, con scalatori che cercano di conquistare i punti più alti e simbolici delle metropoli, spesso sfidando le norme di sicurezza e le leggi locali. Questo episodio al Duomo di Milano solleva interrogativi sulla sicurezza dei monumenti storici e sull’efficacia dei sistemi di sorveglianza. Le autorità milanesi stanno ora valutando ulteriori misure per prevenire simili episodi in futuro.

L’impresa di Dedelate ha suscitato reazioni contrastanti tra gli utenti dei social media: alcuni lo vedono come un eroe moderno, altri come un irresponsabile che mette a rischio sé stesso e il patrimonio culturale della città. La Veneranda Fabbrica del Duomo continua a monitorare attentamente la situazione, collaborando con le forze dell’ordine per garantire la sicurezza del monumento e dei visitatori.

In conclusione, mentre il fenomeno dell’urban climbing continua a guadagnare popolarità, è cruciale trovare un equilibrio tra l’avventura e la protezione dei nostri beni culturali più preziosi.