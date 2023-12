Condannato a 17 Anni di Carcere il Gioielliere di Grinzane Cavour per l’Omicidio di Due Rapinatori

La Sentenza e le Sue Implicazioni

La sentenza è stata pronunciata il 4 dicembre dalla Corte d’assise di Asti, presieduta dal giudice Alberto Giannone. Mario Roggero è stato ritenuto colpevole dell’omicidio di Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, avvenuto il 28 aprile 2021. La sentenza ha inoltre stabilito un risarcimento provvisionale di circa 100 mila euro per le famiglie delle vittime.

La richiesta del pubblico ministero Davide Greco era di 14 anni di carcere, ma i giudici hanno ritenuto che l’azione di Roggero non potesse essere giustificata come legittima difesa.

Le Dichiarazioni di Mario Roggero

All’uscita dal tribunale, Mario Roggero ha reagito con parole forti: “Viva la criminalità e la delinquenza. Una follia. Bel segnale per l’Italia,” ha dichiarato. Durante il processo, Roggero aveva sostenuto di aver sparato quattro colpi contro l’auto parcheggiata dei rapinatori per timore che avessero rapito sua moglie.





L’avvocato di Roggero, Dario Bolognesi, ha cercato di difenderlo sostenendo la legittima difesa putativa, citando il trauma precedente di Roggero dovuto a una rapina e i segni di disturbi psicologici riscontrati dagli psichiatri.

Le Reazioni Politiche e il Futuro Legale

La sentenza ha scatenato diverse reazioni politiche. Matteo Salvini, vicepremier, ha espresso solidarietà a Roggero e ha dichiarato: “Piena solidarietà a un uomo di 68 anni che, dopo una vita di impegno e di sacrifici, ha difeso la propria vita e il proprio lavoro.”

Anche il senatore della Lega, Giorgio Maria Bergesio, ha espresso la sua vicinanza a Roggero e la sua indignazione per la condanna: “Inconcepibile la sentenza che condanna questo onesto lavoratore a 17 anni di carcere per aver difeso sé stesso e la moglie da alcuni rapinatori entrati nel suo negozio armati.”

L’avvocato Bolognesi ha annunciato che leggerà attentamente le motivazioni della sentenza e presenterà un appello. Questa situazione mette in evidenza la complessità delle questioni legate alla legittima difesa in Italia e il dibattito in corso sulla giustizia e la sicurezza personale.