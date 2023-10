Corona: “Belen non sta bene, la mia preoccupazione per lei

Fabrizio Corona, figura controversa e iconica dell’Italia contemporanea, ha condiviso la sua storia e i suoi pensieri in un’intervista esclusiva. Ecco i punti salienti della sua conversazione con Mara Venier.

Un Passato Tumultuoso

Fabrizio Corona inizia parlando del suo passato tumultuoso, segnato da relazioni complesse e scelte controverse. La fine del suo matrimonio con Nina Moric è uno dei punti focali della conversazione. Corona ammette di essere diventato un “demone” nel mondo del lavoro, sacrificando molte cose per il successo. Le sue relazioni passate erano con donne che lui descrive come “fragili e profonde”.

L’Amore con Belen

Parlando di Belen Rodriguez, l’ex compagna di Fabrizio, Corona rivela di avere ancora affetto per lei nonostante la fine della loro relazione. Sottolinea che il suo periodo più difficile è iniziato con la gravidanza di Belen e la sua conseguente condanna a 13 anni di carcere. Questo evento ha portato alla fine della loro relazione, ma i due si sono poi riuniti in un momento emozionante durante un volo, quando Belen era incinta. Ora, Corona afferma di volerle bene e di non voler entrare nei dettagli della sua attuale situazione.

Le Preoccupazioni per Belen

Recentemente, sono emerse voci sulle cattive condizioni di salute di Belen Rodriguez, ma Fabrizio Corona è cauto nel commentare questa situazione. Ammette che Belen è molto fragile in questo momento e ha bisogno di aiuto, ma rispetta la sua privacy e non si spinge oltre.

La Vita Attuale

Fabrizio Corona condivide la sua vita attuale, parlando dell’amore per Sara Barbieri, una donna molto più giovane di lui ma con una maturità che lui ammira. Parla anche di suo figlio Carlos, che è tornato a vivere con sua madre Nina Moric. Questa situazione lo preoccupa, sperando che Nina possa migliorare e tornare a prendersi cura di Carlos.

Le Figure Chiave

Infine, Corona riflette sulla sua relazione con Lele Mora, il talent scout che lo ha introdotto nel mondo dello spettacolo. Ora, Lele Mora non ha un ruolo significativo nella sua vita, ma Fabrizio ammette di essere grato per l’opportunità che gli ha dato. Parla anche della sua relazione con i genitori, evidenziando le differenze tra sua madre e suo padre, quest’ultimo descritto come un uomo di grande eleganza.

Fabrizio Corona condivide apertamente il suo passato e il suo presente, lasciando trasparire la complessità della sua vita e delle sue relazioni.