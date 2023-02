“Cosa aveva detto a Maria prima di morire”. Maurizio Costanzo, quelle parole alla moglie

Maurizio Costanzo è morto, lasciando il mondo della televisione sotto shock. Maria De Filippi non ha ancora rotto il silenzio dopo l’addio all’amato marito. Costanzo si è spento a Roma all’età di 84 anni, come ha rivelato l’ufficio stampa del conduttore e giornalista. Ha vissuto una vita intensa ed emozionante, ma negli ultimi mesi aveva vissuto qualche fatica di troppo, come un malore avuto lo scorso ottobre. Tuttavia, nulla lasciava presagire il peggiore epilogo della sua scomparsa.

Dopo la morte di Maurizio Costanzo, è stato rivelato ciò che aveva detto a Maria De Filippi sui suoi desideri per la fine della sua vita. Non si sa se la regina di Mediaset abbia esaudito i suoi desideri, anche se in passato aveva detto che si trattava di qualcosa di molto doloroso e difficile da mettere in pratica. Nel frattempo, molti colleghi di Maurizio stanno scrivendo post strappalacrime in ricordo del conduttore del Maurizio Costanzo Show.

La morte di Maurizio Costanzo ha lasciato Maria De Filippi sconvolta. In una recente intervista, ha raccontato ciò che lui le disse poco prima di morire.

Dopo che la notizia della morte di Maurizio Costanzo si è diffusa in tutta Italia, in molti gli hanno reso omaggio sui social media. Paolo Bonolis ha scritto: “Ciao Maurizio, i tuoi ragazzi” e ha postato una foto con Carlo Conti, Enrico Mentana e Gerry Scotti. Anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha condiviso un messaggio: “Ci lascia un’icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità. Il nostro pensiero va alla moglie Maria e ai suoi cari, buon viaggio”.

A proposito delle parole di Maurizio Costanzo su Maria De Filippi, che le disse nel 1990: “Aspettavo di incontrare Maria e non lo sapevo, posso solo dire che nella vita a volte scatta la magia. Nella mia è scattata quando ho incontrato lei. La donna della mia vita nella cui mano vorrei morire. Era in macchina con me la notte dell’attentato, Maria è anche il mio gioiello di scout. La mia scoperta più emozionante, non voleva saperne di fare televisione”. E successivamente la conduttrice di Uomini e Donne e Amici aveva fornito la propria risposta su questo sogno.