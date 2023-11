Cosa è successo tra Giulia Stabile e Veronica Peparini? Un litigio tra ex amiche

Nel vivace mondo di Instagram, le amicizie si manifestano attraverso un intricato balletto di follow e unfollow. Recentemente, gli osservatori più aguzzi hanno notato che Giulia Stabile, talento emergente dal programma “Amici”, e Veronica Peparini, rinomata coreografa e docente dello stesso show, hanno cessato di seguire reciprocamente i loro profili. Un gesto silenzioso, ma che parla da sé, dando il via a un’ondata di speculazioni sulla natura del loro attuale rapporto.

Un’assenza di congratulazioni che fa rumore

L’ombra del dubbio ha iniziato a insinuarsi quando, tra le numerose congratulazioni ricevute da Veronica Peparini per l’annuncio della sua gravidanza, non si è vista traccia di Giulia Stabile. Dopo un controllo più approfondito, è emerso che Veronica aveva “ripulito” la sua lista di seguiti, eliminando chi non aveva mostrato affetto in quel momento così importante della sua vita.

Da amiche a rivali?

Veronica Peparini, che in passato si era adoperata per far entrare Giulia Stabile nel cast di Amici, potrebbe aver interpretato l’assenza di un messaggio pubblico da parte dell’ex allieva come un insulto personale. Alcuni sostengono che la separazione su Instagram possa essere avvenuta già durante l’estate, a seguito di alcune affermazioni di Veronica che mettevano in discussione la competenza dei ballerini che organizzavano masterclass senza avere l’esperienza necessaria, un’accusa che sembrava puntare indirettamente a Giulia.





Silenzio e congetture

Ad oggi, né Giulia Stabile né Veronica Peparini hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla questione, lasciando i fan e gli osservatori a chiedersi se questo possa essere il triste epilogo di un’amicizia nata sotto i riflettori di Amici.