Tragedia sfiorata a Matera: bus di studenti precipita in un burrone, 15 feriti

Incidente sulle strade di Montescaglioso

Nel pomeriggio di martedì 7 novembre, un bus carico di persone – quasi 50, per la maggior parte studenti – ha perso il controllo finendo fuori strada e precipitando in un burrone a Montescaglioso, in provincia di Matera. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente vigili del fuoco, personale medico e carabinieri. Il bilancio parla di almeno 15 feriti, uno dei quali in gravi condizioni.

Ospedale Madonna delle Grazie: rifugio per i feriti

I feriti, un totale di 15, sono stati prontamente trasportati all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Tra questi, 14 presentano solamente lievi escoriazioni e traumi, mentre un individuo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale con un elicottero a causa delle sue gravi condizioni. Attualmente, la strada dove si è verificato l’incidente è chiusa in entrambe le direzioni per consentire i rilievi da parte delle forze dell’ordine.

Parole del sindaco di Montescaglioso, Vincenzo Zito

Il sindaco di Montescaglioso, Vincenzo Zito, ha commentato l’incidente del bus di studenti: “Nella sfortuna dell’incidente, è andata bene. Il bilancio poteva essere tragico”. Ha poi aggiunto: “Altra fortuna è stata che subito dopo l’incidente sono passati un medico e alcuni infermieri che stavano rientrando a Montescaglioso e che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti”. Non si esclude l’ipotesi che il bus abbia subito un guasto o che l’autista abbia avuto un malore.