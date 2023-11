Chi è Piera Platano: la sorella di Ida Platano, l’ex dama del trono over

Un legame familiare indissolubile

Ida Platano, nota influencer e figura amata del piccolo schermo italiano, è sempre stata profondamente legata alla sua famiglia. In particolare, condivide un legame speciale con sua sorella Piera, tanto da apparire come due gocce d’acqua.

Ida ha raggiunto la fama grazie alla sua partecipazione al popolare dating show “Uomini e Donne”, condotto da Maria De Filippi. Nel corso del programma, ha incontrato Riccardo Guarnieri, con cui ha vissuto un’intensa storia d’amore, ma da cui si è poi separata. La loro relazione è stata talmente significativa da portarli a partecipare insieme a “Temptation Island”, ma anche in questo caso, la loro storia non ha avuto un lieto fine.

Piera Platano: un volto noto sui social

Molti fan di Ida si chiedono spesso come sia la sua quotidianità e, soprattutto, chi sia la sorella che le somiglia così tanto. Piera Platano è infatti una figura molto presente sui social media, dove pubblica video che in poco tempo diventano virali.





Dopo la fine della sua storia con Riccardo, Ida è tornata nello studio di “Uomini e Donne” dove ha incontrato Alessandro Vicinanza. Attualmente i due sono in una relazione e spesso appaiono insieme sui loro profili social. Ida, sempre più attiva sul web, pubblica frequentemente foto che ritraggono la sua vita quotidiana e dimostra di essere molto legata alla sua famiglia, in particolare a Piera.

Una somiglianza e un legame indissolubili

Nonostante non ci siano molti dettagli su Piera, è noto che sui social pubblica video che diventano rapidamente virali. Piera mostra infatti la sua simpatia e molti utenti hanno notato una forte somiglianza tra le due donne: hanno gli stessi occhi e lo stesso sguardo, oltre alla stessa bellezza. Entrambe sono molto legate e sono diventati celebri i commenti che Piera ha scritto sul web per sua sorella.

In molti ricorderanno il messaggio di supporto che Piera ha scritto ad Ida durante il difficile periodo della separazione da Riccardo Guarnieri. “Uno del genere non merita le tue lacrime”, ha scritto Piera, mostrando tutto l’amore che prova per sua sorella. I fan non perdono mai l’occasione per sottolineare quanto le due si assomiglino e quanto sia forte il legame che le unisce.