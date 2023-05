Cosa faceva Camilla prima di conoscere il Principe Carlo? Cosa sappiamo

L’8 settembre 2022, Camilla Rosemary Shand, più comunemente nota come Camilla Parker Bowles, è stata nominata regina consorte del neo-incoronato re Carlo d’Inghilterra. Ciò ha fatto seguito alla morte della precedente regina e all’ascesa al trono del figlio, che ha incluso i titoli nobiliari per la moglie. Per comprendere meglio Camilla, esploriamo il suo background e ciò che ha fatto prima di incontrare Carlo.

Camilla Rosemary Shand è nata il 17 luglio 1947 da Rosalind Cubitt, un importante ufficiale britannico. Grazie alla sua educazione nobile, Camilla detiene il titolo di Duchessa di Cornovaglia ed è stata cresciuta nella fede anglicana. Durante l’adolescenza ha frequentato un collegio ed è stata sottoposta a un’educazione rigorosa. Inoltre, ha frequentato un istituto in Svizzera, ma una volta raggiunta l’età del matrimonio, è tornata in Inghilterra per cercare un marito.

Il 4 luglio 1973, Camilla sposò Andrew Parker Bowles e dall’unione nacquero due figli, Tom e Laura. Al matrimonio era presente il Principe Carlo, amico di famiglia e padrino dei bambini. Camilla è rimasta anglicana, mentre il marito e i figli hanno seguito la fede cattolica. L’esatta natura della relazione tra Camilla e Carlo rimane sconosciuta ed è improbabile che la verità venga mai rivelata.

È stato ipotizzato che Carlo e Camilla si siano incontrati quando erano molto giovani e abbiano sviluppato una relazione romantica. Tuttavia, la disapprovazione della Regina Elisabetta per la loro relazione ha fatto sì che entrambi sposassero altre persone. Secondo alcune voci, fu Camilla a suggerire a Carlo di sposare Diana. Nel 1995 Camilla divorziò dal marito e nel 1999 lei e Carlo ripresero la loro relazione, dopo il divorzio di Carlo nel 1997.

Nel febbraio 2005 è stato annunciato pubblicamente il loro fidanzamento e il 9 aprile dello stesso anno si sono uniti legalmente in matrimonio tramite unione civile. Nonostante la loro unione non sia stata ben accolta, hanno scelto di rimanere insieme e di diventare marito e moglie. Sapete cosa faceva Camilla prima di incontrare Carlo?

Qual era il background di Camilla prima del suo incontro con Carlo III?

La Corte Reale ha tradizionalmente evitato di parlare della vita precedente e delle relazioni di Camilla; tuttavia, un tempo era una ragazza normale nonostante il titolo di Duchessa di Cornovaglia. Purtroppo, il suo passato ha storicamente ostacolato il suo matrimonio con Carlo.

Prima del matrimonio, vale la pena notare che negli anni Settanta Camilla e il suo compagno non riuscirono a raggiungere il risultato sentimentale desiderato a causa dell’ampia cerchia sociale di lei. Ciò causò alla fine un’angoscia per più famiglie. È noto che quando la regina era giovane era molto ricercata nell’alta società britannica. Non solo le altre ragazze cercavano di fare amicizia con lei, ma anche i ragazzi facevano notevoli sforzi per attirare la sua attenzione.

In questo caso, non si tratta solo di infatuazioni adolescenziali, ma di vere e proprie intenzioni matrimoniali. All’epoca, la considerazione principale era quella di “sposarsi bene”. L’unica carriera di Camilla era quella presso una rinomata azienda di design d’interni, la Colefax & Flowers, che però la lasciò andare.