Aspettatevi sempre miracoli a Capodanno. Esprimiamo desideri e facciamo regali ai nostri cari. Vuoi sapere cosa ti offrirà l’universo nel nuovo anno? Quindi eseguire questo test.

Scegli il fiocco di neve che ti piace di più e leggi il testo qui sotto. A Capodanno, controlla le previsioni del test. Basta non prenderli sul serio. Dopotutto, l’universo non ha alcuna garanzia al 100% sui suoi doni).

1 fiocco di neve

Sentirete parlare di un vecchio amico. A Capodanno ti chiamerà e ti ricorderà di sé.





Se stai litigando con qualcuno, quella persona si presenterà a Capodanno e si offrirà di dimenticare tutte le lamentele e iniziare la tua relazione con la fedina penale pulita.

In caso contrario, non è mai troppo tardi per chiedere perdono a qualcuno vicino a te.

Ricorda che non c’è niente di più prezioso delle relazioni umane tra le persone. Il calore della comunicazione e della comprensione reciproca non può essere sostituito da nessun tesoro al mondo.

2 Fiocco di neve

Tuo figlio ti delizierà con i suoi successi. Alcuni vinceranno le competizioni sportive, altri vinceranno le Olimpiadi scolastiche.

Se i tuoi figli sono già adulti, verranno a trovarti per il nuovo anno e ti daranno molta attenzione e amore.

Riceverai un bel messaggio dal bambino. Ti dirà che ci sono cambiamenti positivi nella sua vita. Alcuni decideranno di sposarsi e altri decideranno di avere figli.

In ogni caso, questo nuovo anno sarà collegato ai tuoi figli in un modo o nell’altro. Se qualcuno si ammala, inevitabilmente guarirà.

3 Fiocco di neve

Riceverai un bonus sul lavoro o un aumento di stipendio. Qualcuno sarà promosso.

La tua carriera decollerà e la tua carriera aumenterà grazie a una formazione aggiuntiva o avanzata.

È possibile iniziare a insegnare da soli o trasmettere la propria esperienza in determinate materie ai propri studenti.

Qualcuno troverà un mentore esperto e un mentore che ti sosterrà in tutti i tuoi sforzi.

4 Fiocco di neve

Starai bene il giorno di Capodanno. La tua salute migliorerà significativamente e il tuo umore migliorerà.

Inizierai un nuovo corso di trattamenti per la salute. Può trattarsi di esercizio fisico, esercizi mattutini, passeggiate quotidiane o visita alla sauna.