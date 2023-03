“Così non si può, stop”. GF Vip 7, Oriana sconvolta. ‘Esplode’ e lascia il confessionale, provocando l’ira di tutti

Con l’avvicinarsi del giorno della finale del GF Vip 7, il 3 aprile, le tensioni si sono fatte sentire in tutto il programma. L’abbandono di Antonella Fiordelisi ha lasciato tre appassionati spartani – Oriana Marzoli, Micol e Giaele – come unici finalisti rimasti. L’unica vippona ancora in piedi delle Persiane è Nikita Pelizon. È ora di scoprire chi sarà incoronato vincitore!

Nikita Pelizon non ha nessun altro a cui rivolgersi in queste ultime ore se non Milena Miconi. La ragazza è intenzionata a creare un’atmosfera tranquilla nella Casa del GF Vip 7, in modo da poter trascorrere i suoi ultimi giorni in pace. Luca Onestini e Giaele De Donà si sono dimostrati particolarmente favorevoli a questa decisione, avvicinandosi alla influencer 30enne per evitare ulteriori scontri. Purtroppo, Oriana Marzoli è l’unica a non essere d’accordo con questa idea.

Al GF Vip 7, Oriana Marzoli critica aspramente Nikita Pelizon!

Per capire cosa è successo, dobbiamo fare un passo indietro. Dopo l’uscita di Fiordelisi dal GF Vip 7, Nikita Pelizon ha continuato a incalzare Micol Incorvaia per spiegare il motivo di tanta ostilità nei confronti di Antonella. La modella triestina continuava a chiedere se l’influencer campana avesse provocato in Micol un’invidia derivante dalle proprie insicurezze. Ma Micol ha negato con veemenza queste accuse, diventando sempre più frustrata. Purtroppo la cosa non è andata giù a Oriana Marzoli.

Nelle ultime ore quattro vipponi, tra cui Luca, Alberto De Pisis, Oriana Marzoli e Nikita Pelizon, sono stati chiamati per fare la radio, come accade ogni settimana nel GF Vip 7. Oriana si è subito mostrata infastidita dalla presenza di Nikita all’interno del progetto, ma non è più riuscita a trattenersi all’interno del confessionale. Proprio lì è infatti scoppiato il litigio. In seguito ad una frase detta dalla vippona Nikita, Oriana ha sbottato, affermando di trovarla sempre più falsa e, dopo aver ritirato fuori il discorso di Micol, si è alzata ed è andata via dal confessionale.

Nell’immediato non vi è stata una risposta da parte dell’influencer triestina Nikita. Non sappiamo se le due vippone riusciranno a chiarirsi in queste ore, prima della puntata di lunedì 27 marzo. Ricordiamo che i concorrenti al televoto per diventare il quarto finalista del GF Vip 7 sono: Nikita, Tavassi, Onestini, De Pisis, Milena Miconi e Andrea Maestrelli.