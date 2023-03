Dove abita Costanza Caracciolo e Christian Vieri: casa bellissima

Costanza Caracciolo e Christian Vieri sono diventati una coppia amata e celebrata, nota per i loro successi professionali: la carriera calcistica di Bobo Vieri e il passato da showgirl della Caracciolo. Tuttavia, la loro vita privata rimane in gran parte un mistero, lasciandoci la voglia di saperne di più.

La gente è assolutamente entusiasta di sapere dove Costanza Caracciolo e Christian Vieri risiedono con le loro due adorabili figlie Stella e Isabel. Diciamo che hanno due dimore spettacolari, una a Milano e l’altra a Miami. Sono case da sogno!

La casa di Costanza Caracciolo e Christian Vieri a Milano è un luogo di grande passione ed eccitazione!

Marito e moglie risiedono abitualmente a Miami, in Florida, ma quando devono adempiere ai loro doveri professionali nel nostro Paese, si recano nella splendida zona di Brera a Milano. Abbiamo un’idea della loro vita domestica milanese grazie alle numerose foto che pubblicano sui social media, catturando i momenti quotidiani della loro vita.

Ci sono splendide fotografie che li ritraggono nel loro ambiente domestico: il soggiorno, il corridoio e persino alcuni dettagli della cucina! Entrambe le loro case, a Milano e a Miami, sono bellissime e condividono stili e arredi simili.

A Miami, la loro dimora vanta uno splendido giardino esterno con una piscina scintillante, mentre la casa di Milano è caratterizzata da spazi ampi e moderni con arredi minimalisti e toni chiari e ariosi di bianco e grigio.

Il comfort è la chiave di volta di tutti i mobili presenti nella stanza di Costanza. Come testimoniano le foto, la stanza è arredata con mobili semplici, un divano a penisola e un televisore incastonato in un’alcova creata da un armadio a muro. È davvero uno spettacolo da vedere!

La casa a Miami

Non possiamo non essere innamorati della casa di Miami, come dimostrano le splendide foto condivise sui social media! Il suo stile classico americano è davvero da ammirare; le pareti sono dipinte in tonalità chiare di bianco e beige, e il pavimento in parquet lega l’intero look.

Il soggiorno è incredibilmente invitante e vanta un divano beige con cuscini in tonalità vivaci. Uno splendido tavolino e poltrone in mogano, lampade, quadri e un grande specchio dietro il divano completano il look. La cucina è uno spettacolo, con una splendida isola in marmo e una cappa in acciaio. La camera da letto delle bambine è un sogno, con tappeti, costruzioni e un’accogliente tenda in cui giocare.