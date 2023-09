Cosima Serrano, sapete chi è la zia che ha ucciso Sarah Scazzi: età, omicidio, arresto e cosa fa oggi

La Storia Oscura Che Ha Scioccato l’Italia

Il nome Cosima Misseri, conosciuta anche come Cosima Serrano, è destinato a rimanere per sempre associato a una delle storie più oscure d’Italia, una vicenda intrisa di gelosia e tormento. Questo tragico evento ha scosso profondamente il paese, portando alla luce una storia di violenza familiare che ha sconvolto l’opinione pubblica in modo significativo e duraturo. In questo articolo esamineremo la figura di colei che ha ucciso Sarah Scazzi.

Cosima Serrano: L’Omicida di Sarah Scazzi

L’omicidio di Sarah rappresenta uno dei capitoli più bui nella cronaca nera italiana, una vicenda che ha messo in luce la violenza familiare e l’atroce potere della gelosia, trasformandola in una fonte di aggressioni insensate che hanno tragicamente stroncato la vita di una giovane quindicenne.

La sentenza del 2017 ha rivelato che Sarah Scazzi è stata strangolata, e durante questa brutale aggressione, sia Cosima che Sabrina, madre e figlia, avrebbero impedito alla giovane di difendersi. Questo atto brutale ha portato alla condanna all’ergastolo sia di Cosima Serrano che di Sabrina Misseri.

Inoltre, Michele Misseri, il marito di Cosima, è stato condannato a otto anni di reclusione per il suo coinvolgimento nel caso. Anche Carmine Misseri e Cosimo Cosma sono stati accusati e successivamente condannati a sei anni di carcere. Entrambi hanno contribuito all’occultamento del cadavere di Sarah Scazzi e all’inquinamento delle prove.

La Scomparsa di Sarah: Un Caso Senza Risposte

Fino al 2022, sembra che Cosima Serrano, la zia di Sarah, sia rimasta in carcere insieme a sua figlia Sabrina, condividendo persino la stessa cella. Sebbene si sappia che Sabrina abbia dimostrato una buona condotta durante la sua detenzione, le informazioni dettagliate sul loro stato attuale sono limitate.

Il Futuro Incerto di Cosima Serrano

Con il passare del tempo, oggi, Cosima Serrano è ancora dietro le sbarre, e la sua storia rappresenta un triste capitolo nella cronaca nera italiana. Mentre il paese rimaneva sospeso nell’incertezza nei primi giorni dopo la scomparsa di Sarah, la sentenza del 2017 ha finalmente portato alla luce la verità.

Questa storia tragica mette in evidenza le tensioni familiari e l’inquietante trasformazione della gelosia in violenza e aggressione. La sua vittima, una giovane innocente di soli 15 anni, aveva un futuro davanti a sé che le è stato ingiustamente strappato.