Amadeus, l’ultima puntata di Affari Tuoi: il pubblico rimane sbalordito dalla sorpresa. La decisione controversa della Rai non passa inosservata

Amadeus conclude la sua avventura con Affari Tuoi, segnando la fine di un’era in Rai. Il famoso conduttore lascia il programma tra emozioni e ringraziamenti, mentre il pubblico attende con ansia il nuovo conduttore, Stefano De Martino.





La chiusura di stagione di Affari Tuoi non è solo la conclusione di un programma televisivo, ma anche la fine di un’era per Amadeus in Rai. Il conduttore ha salutato il pubblico nella sua ultima puntata del famoso gioco dei pacchi, un appuntamento che ha riunito gli italiani durante le cene, sperando che la coppia di turno riuscisse a vincere il montepremi.

La puntata finale è stata caratterizzata da vari rimandi di Amadeus alla chiusura e alla sua uscita di scena dalla Rai, ma la sorpresa più grande è arrivata dal pubblico presente in studio.

La coppia protagonista dell’ultima puntata, Angela e suo marito, ha avuto una serata poco fortunata, perdendo i premi più importanti, dai 300mila euro ai 200mila euro, sin dall’inizio. Tuttavia, non si sono arresi e hanno continuato con il loro pacco senza mai cambiarlo. Anche se la loro scelta si è rivelata sbagliata, hanno preso la situazione con leggerezza: «Nessuno dei due è fortunato nei giochi», ha detto Angela, e Amadeus ha risposto con il suo solito spirito: «Siete nel posto giusto allora!».

A salvare le sorti della coppia con tre figli è stata la “Regione fortunata”, la Sicilia, che ha permesso loro di vincere 50mila euro, chiudendo la puntata con il sorriso.

I ringraziamenti di Amadeus

Durante la gara, Amadeus ha voluto esprimere la sua gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito al successo del programma: «Ringrazio ogni persona presente in questo studio. Tutti i tecnici, il pubblico, la Rai, Endemol Shine Italy. Tutto il gruppo di lavoro, la redazione, trucco, parrucco e costumi. Tutti. Grazie, grazie, grazie» e, soprattutto, il suo pubblico che ancora una volta lo ha sorpreso con il loro affetto.

La sorpresa del pubblico

Poco prima dell’inizio della puntata, il pubblico ha accolto Amadeus con una standing ovation e un cartellone con la scritta “Grazie Ama”. Questa sorpresa lo ha colto alla sprovvista, emozionandolo profondamente. Durante tutta l’ultima puntata di Affari Tuoi, Amadeus è apparso visibilmente emozionato ma felice di concludere la sua lunghissima carriera in Rai, dopo i successi di Sanremo, con il game show che più lo rappresenta.

L’assenza dei dirigenti Rai

Un dettaglio che ha sorpreso molti è stata la totale assenza dei dirigenti Rai all’ultima registrazione della puntata, come riportato da Repubblica. Inoltre, non ci sono state menzioni dell’ultimo “atto” di Amadeus nei telegiornali di Rai1, che vanno in onda poco prima di Affari Tuoi.

Nonostante l’addio di Amadeus, il futuro di Affari Tuoi è già delineato. Il game show tornerà a settembre con un nuovo conduttore, Stefano De Martino. I fan del programma attendono con curiosità e aspettative il debutto del nuovo volto, sperando che possa continuare a mantenere alto il livello di intrattenimento e il legame affettivo con il pubblico.

In conclusione, la fine di questa stagione di Affari Tuoi segna un momento significativo nella storia della televisione italiana. Con l’uscita di scena di Amadeus, si chiude un capitolo importante, ma se ne apre un altro con Stefano De Martino. Il pubblico, affezionato e numeroso, rimane in attesa di scoprire cosa riserverà il futuro di questo amato game show.