Questa donna ha cambiato radicalmente il suo aspetto nella sua ricerca della bellezza: ecco com’era prima.

Vi interessa sapere com’era questa donna prima? Se sì, la sua foto prima di tutti gli interventi plastici è mostrata nell’articolo sotto la foto 👇👇

Amanda Lepore è una delle figure più brillanti e insolite della cultura pop americana. È chiamata “bambola vivente”, “icona della vita notturna” e “donna che ha superato i confini del possibile”.

Nata in un corpo maschile, Amanda sin da piccola ha sentito di essere una ragazza. Da adolescente ha iniziato a prendere ormoni e a 19 anni ha subito un’operazione di cambio di sesso, nonostante l’opposizione della famiglia.

Ma il suo percorso di trasformazione non è finito qui. Alla ricerca del suo ideale di femminilità – l’immagine delle dive glamour della vecchia Hollywood – Amanda ha iniziato una serie di interventi di chirurgia estetica che hanno cambiato radicalmente il suo aspetto.

Ha aumentato il seno, fatto diverse rinoplastiche, rimosso le costole, corretto la linea della mascella e degli zigomi, ingrandito le labbra fino a dimensioni estreme, fatto lifting a fronte e sopracciglia, e più volte ricorso al botox.

Amanda ammette che il suo aspetto è una sorta di opera d’arte. Non voleva solo essere una donna bella – voleva diventare l’incarnazione di un sogno, un ideale simile a personaggi dei cartoni animati e simboli sexy del secolo scorso.

Molti la criticavano, ma lei rispondeva sempre: “Lo faccio per me. Sono un’opera d’arte.”

Dopo essersi trasferita a New York, è diventata rapidamente la musa del famoso fotografo David LaChapelle, è apparsa in campagne pubblicitarie, sulle copertine di riviste, in film e videoclip musicali.

Il suo aspetto era provocatorio, audace e indimenticabile.