Le cifre che Gigi D’Alessio deve versare all’ex moglie Carmela e ad Anna Tatangelo

Gigi D’Alessio è uno degli artisti più amati della musica italiana, con una carriera che si estende per oltre vent’anni. Oltre ai successi musicali, la sua vita privata è spesso finita sotto i riflettori della cronaca rosa, in particolare per le sue relazioni sentimentali e i conseguenti obblighi finanziari verso le sue ex compagne. In questo articolo, esaminiamo quanto Gigi D’Alessio deve versare alla sua ex moglie Carmela Barbato e alla sua ex compagna Anna Tatangelo.





Gigi D’Alessio e Carmela Barbato: Una Lunga Storia d’Amore e il Divorzio

Gigi D’Alessio e Carmela Barbato sono stati sposati per oltre vent’anni. La coppia ha avuto tre figli, tra cui LDA, che ha recentemente partecipato ad “Amici di Maria de Filippi”. Il loro matrimonio è terminato ufficialmente nel 2006, segnando l’inizio di una serie di obblighi finanziari per il cantante.

La Cifra del Mantenimento a Carmela Barbato

Fino al 2017, la legge italiana prevedeva che in caso di divorzio, il coniuge economicamente più forte dovesse versare all’altro una somma tale da mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Per Gigi D’Alessio, questo significava versare 15.000 euro al mese a Carmela Barbato. Questa cifra rifletteva l’alto tenore di vita che la coppia aveva mantenuto durante il loro matrimonio.

Con la modifica della legge sul divorzio del 2017, le cose sono cambiate. Ora, l’obbligo di mantenimento è legato all’indipendenza economica dell’ex coniuge e non più al tenore di vita precedente. Nonostante questo cambiamento, Carmela Barbato ha ottenuto la villa a Posillipo, dove vive con la sua famiglia e i suoi figli, garantendole una stabilità abitativa significativa.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: Una Storia d’Amore e Rispetto Reciproco

Dopo il divorzio da Carmela Barbato, Gigi D’Alessio ha iniziato una relazione con la cantante Anna Tatangelo. La loro storia d’amore è durata un decennio e ha portato alla nascita di Andrea nel 2010. Nonostante non si siano mai sposati, la separazione ha sollevato domande sugli obblighi finanziari di D’Alessio verso Tatangelo e il loro figlio.

Nessun Assegno di Mantenimento per Anna Tatangelo

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, Gigi D’Alessio non versa alcun assegno di mantenimento ad Anna Tatangelo. La cantante ha deciso di non richiedere alcuna somma per il sostentamento del loro figlio Andrea, preferendo mantenere la sua indipendenza economica. Tatangelo ha sempre sottolineato l’importanza di crescere suo figlio con le proprie risorse finanziarie, nonostante D’Alessio sarebbe stato perfettamente in grado di garantire cifre significative.

Questo accordo è stato raggiunto in modo amichevole, dimostrando il rispetto reciproco tra i due artisti. Anche dopo la separazione, hanno mantenuto rapporti cordiali per il bene di Andrea, che oggi ha 12 anni.

La Nuova Vita di Gigi D’Alessio

Oggi, Gigi D’Alessio ha trovato nuovamente l’amore con Denise Esposito, una ex studentessa di giurisprudenza molto più giovane di lui. La coppia ha recentemente avuto una bambina, portando felicità nella vita del cantante. Esposito è lontana dal mondo dello spettacolo, il che ha contribuito a mantenere la loro relazione lontana dai riflettori mediatici.

Nonostante le vicissitudini della sua vita privata, Gigi D’Alessio continua a godere di una carriera di successo. Attualmente, è impegnato come giudice a The Voice Senior al fianco di Antonella Clerici, e continua a riempire palazzetti e vendere milioni di dischi in Italia e all’estero.

Concludendo, Gigi D’Alessio non solo ha saputo gestire la sua carriera musicale in modo eccellente, ma ha anche dimostrato di saper affrontare con maturità e rispetto le complesse dinamiche delle sue relazioni personali e dei relativi obblighi finanziari.