Costanza Caracciolo avete mai visto sua sorella Ludovica?

Avete mai avuto il piacere di vedere la sorella di Costanza Caracciolo, Ludovica? Anche se non ha mai intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo, assomiglia molto alla sorella maggiore, l’ex Velina.

Costanza, l’ex show girl, rimane molto apprezzata nonostante non partecipi a programmi televisivi da diversi anni. Ha debuttato a 20 anni nel programma estivo Veline, quando è stata selezionata per il casting di nuove vallette di Striscia.

Dopo un rigoroso processo di selezione, la Caracciolo è stata abbinata a Federica Nargi ed è diventata la nuova Velina dal 2008 al 2012. Successivamente, ha partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui Pechino Express e la co-conduzione di Tiki Taka.

Costanza è lontana dal mondo televisivo da qualche anno, anche se ha partecipato a diverse campagne pubblicitarie. Sta insieme a Christian Vieri da diversi anni e la coppia si è sposata a Milano nel 2019. Costanza è originaria di Lentini, in Sicilia, ma si è allontanata dalla sua città natale quando era giovane per inseguire il suo sogno nel mondo dello spettacolo. Vale la pena notare che ha una sorella che le assomiglia molto.

La sorella di Costanza Caracciolo, Ludovica, è eccezionalmente attraente.

Velina è molto affezionata alla sua famiglia e spesso appare in foto con la madre sul suo profilo. Inoltre, Costanza condivide occasionalmente alcune foto di lei e della sorella minore.

Di Ludovica si sa poco, perché tiene alla sua privacy e mantiene il suo profilo privato, rendendola relativamente invisibile in pubblico.

In base ai post di Caracciolo su Instagram, Ludovica sembra condividere il colore dei capelli biondi della sorella. A differenza della sorella, non sembra avere interessi nell’industria dello spettacolo; tuttavia, è noto che ha conseguito una laurea in legge diversi anni fa. La sorella ha condiviso un’immagine che la ritrae mentre indossa una corona d’alloro, a indicare il suo orgoglio per i risultati ottenuti dalla sorella.

Costanza, Bobo e le loro figlie si stanno attualmente riposando a Formentera. Recentemente, Vieri ha festeggiato il suo 49° compleanno con una grande festa, ma la vera sorpresa è stata la seconda proposta di matrimonio di Christian alla sua compagna. Sembra che la coppia organizzerà presto una nuova cerimonia in chiesa, visto che si sono sposati nel 2019 nel comune.