Manuel Bortuzzo che lavoro fa?

Il nome di Manuel Bortuzzo è salito alle stelle dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ma si tratta di un incredibile nuotatore che, purtroppo, ora è costretto su una sedia a rotelle a causa di un incidente. Anche se ha guadagnato un’immensa popolarità dopo il programma, è tornato alla sua vita di tutti i giorni. Ma cosa sta facendo ora? Conosciamolo meglio prima di scoprirlo!

Manuel Bortuzzo, la sua storia

Manuel Bortuzzo è nato in un bel giorno del 1999, un radioso 3 maggio nella città di Trieste. Suo padre Franco vende orgogliosamente automobili, mentre sua madre Rossella lavora in un panificio. L’infanzia e l’adolescenza di Manuel sono state tranquille, circondato dagli amati genitori e dai tre fratelli, Michelle, Kevin e Jennifer. La sua famiglia ha viaggiato in lungo e in largo fino a quando non si è stabilita a Portogruaro, che ora chiama casa.

La passione di Manuel per il nuoto si è accesa quando ha avuto l’opportunità di allenarsi con Gianni Gross, e la sua abilità era evidente già a 9 anni. Questo gli ha permesso di ottenere un posto nel Team Veneto a Venezia e di essere subito considerato uno dei migliori nuotatori. Terminate le scuole medie, Manuel ha un solo obiettivo in mente: fare carriera nel nuoto. Si trasferisce nel Lazio e si allena presso il Centro Sportivo di Castelporziano, specializzandosi nel mezzofondo. Da allora la sua carriera è andata avanti a gonfie vele e nel 2019 è ancora in piena attività.

Manuel Bortuzzo è in ospedale?! Che cosa è successo?

In un fatidico giorno di febbraio, Manuel si trovava innocentemente con la sua ragazza davanti a un distributore automatico, quando due ragazzi su un motorino lo hanno tragicamente scambiato per un’altra persona e gli hanno sparato alla schiena. Questo atto di violenza lo ha costretto su una sedia a rotelle, ma Manuel non ha mai rinunciato al suo sogno di diventare un grande nuotatore. Ha ancora la speranza che un giorno la sua ambizione si realizzi.

Quale incredibile impresa sta compiendo oggi Manuel Bortuzzo?

L’anno scorso Manuel è stato scelto per partecipare al Grande Fratello Vip ed era il preferito dai fan! Tutti pensavano che avesse grandi possibilità di vincere, ma purtroppo la sua salute si è messa di traverso e ha dovuto abbandonare la casa prima del tempo. Nonostante abbia dovuto rispettare gli obblighi contrattuali e rilasciare interviste, Manuel ha scelto di tornare alla sua vita normale, facendo ciò che ama di più: nuotare nella sua amata piscina.

Manuel è fortemente determinato a realizzare il suo sogno di partecipare alle Olimpiadi del 2024. È concentrato sulle competizioni e sul rigoroso regime di allenamento previsto dal programma. Anche se non sappiamo se ha un lavoro, Manuel è intenzionato a mantenere il legame che ha creato sui social media durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. Non mostra alcun interesse per il mondo dello spettacolo e del gossip.