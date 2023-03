Oliver, marito di Arianna Bergamaschi, chi è? Scoperte riguardo il loro fidanzamento

Sono felicissima che Arianna Bergamaschi, marito di Oliver, sia ospite oggi di Oggi è un altro giorno su Rai Uno! Conosciamolo meglio. Serena Bortone torna in onda con Oggi è un altro giorno in diretta su Rai Uno e ha come ospite la fantastica Arianna Bergamaschi, attrice e cantante straordinaria!

È un volto noto della televisione, avendo recitato per molti anni nell’amatissima soap opera Centovetrine su Canale Cinque. Prima di ascoltare la sua intervista, conosciamo un po’ meglio suo marito: ci ha raccontato una storia deliziosa sul loro fidanzamento ai tempi!

Chi è Oliver Bergamaschi, l’appassionato marito di Arianna? Quanti anni ha? Che aspetto ha? Che lavoro fa? Ha figli? Dove possiamo trovarlo su Instagram?

Arianna Bergamaschi e il suo devoto marito Oliver stanno insieme da molti anni e oggi sarà l’ospite speciale della nuova puntata di Serena Bortone di Rai Uno Live!

In un’intervista intima con Caterina Balivo, la Bergamaschi ha parlato con gioia del suo anello di fidanzamento, esclamando: “Ha tre cuori sotto che all’inizio non avevo notato! Eravamo due e ora siamo tre: che cosa bellissima!”.

La coppia, che si è unita in matrimonio nel 2014, ha una bella famiglia, benedetta da quattro figli, nonostante il significativo divario di età di quattordici anni tra loro. La sposa, cantante, e lo sposo, presidente di Fiat Automobiles Brand Global, non hanno mai lasciato che la differenza di età ostacolasse il loro amore.

Il loro amore è davvero notevole e conferma ciò che i due hanno sempre saputo fin dall’inizio. Ma non è tutto! In una passata intervista, ha rivelato senza timore di aver rischiato di partorire davanti a Hilary Clinton: “la canzone ha un finale particolare. Avevo la pancia grossa, quindi avevo paura che se avessi fatto un respiro profondo per la nota avrei spinto troppo e avrei finito per partorire proprio lì!”.

Non vedo l’ora di vedere quali incredibili rivelazioni condividerà nel talk show pomeridiano: sono sicura che ci saranno delle piacevoli sorprese!