Dopo anni di incontestata popolarità, sembra che l’impero digitale di Chiara Ferragni stia vivendo un periodo di crisi. Iniziamo a ricostruire le ultime due settimane da vero incubo per l’influencer.

Non c’è dubbio che la crisi abbia colpito la famiglia Ferragni, al punto da costringerli a cancellare il programma di lussuose vacanze a Capodanno, annunciato qualche settimana fa da Fedez in un video ironico. In un battito di ciglia, la situazione sembra essere peggiorata notevolmente. Il rapporto con i follower, una volta saldo, sembra ora irrimediabilmente compromesso. Questo triste epilogo non è stato difficile da prevedere, considerando le paparazzate a Parco Sempione nella mattina della vigilia di Natale, quando la coppia sembrava pronta per una vacanza.

Attualmente, Chiara Ferragni si trova sotto la lente d’ingrandimento con ben quattro inchieste aperte nei suoi confronti, l’ultima delle quali è stata avviata dalla Procura di Prato. Mentre i follower si allontanano dal suo profilo Instagram, altri la denunciano sui social per la condotta dei suoi shop online. Ciò che è stato costruito negli anni sembra sgretolarsi rapidamente. Dopo il 15 dicembre, la credibilità dell’influencer è crollata, il che è particolarmente grave per chi ha fatto della sua immagine il proprio marchio di fabbrica.





Il numero dei follower persi è al momento di 155.000. Se paragonato ai 30 milioni totali, potrebbe sembrare insignificante, ma è un calo significativo e allarmante. La sensazione è che coloro che non hanno ancora smesso di seguirla lo facciano solo per curiosità, ma con poche speranze che la situazione possa migliorare. Inoltre, numericamente parlando, si traduce in una perdita di quasi 12.000 follower al giorno. Questo declino non è incoraggiante nemmeno per gli sponsor di Chiara, che stanno iniziando a tirarsi indietro.

La Reazione di Chiara Ferragni: Una Squadra di Legali ed Esperti di Comunicazione

La situazione è diventata così grave che Chiara Ferragni ha ampliato il suo team legale e sta cercando di riabilitare la sua immagine. Sta lavorando a stretto contatto con due importanti studi legali, Gianni Origoni e Marcello Bana, per affrontare le questioni legali legate al caso Pandoro e altri aspetti penali. Inoltre, ha reclutato una rinomata agenzia di comunicazione guidata dal Ceo Auro Palomba. La strada per il rilancio sarà certamente difficile, ma per Chiara è fondamentale ripristinare la sua immagine e riconquistare la fiducia dei follower.

In conclusione, dopo due settimane agitate e travagliate, sembra che Chiara Ferragni e Fedez trascorreranno il Capodanno chiusi in casa. Sarà la prima volta dopo anni di straordinaria popolarità. Il Natale è stato rovinato, e le vacanze in montagna precedentemente prenotate dovranno attendere tempi migliori. La coppia sta vivendo un periodo di grande pressione, dopo un anno difficile e il recente intervento di Fedez per problemi di salute. Al momento, festeggiare non sembra essere una priorità per i Ferragnez.