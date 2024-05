Le dichiarazioni discriminatorie di Harrison Butker: “La realizzazione femminile passa attraverso matrimonio, figli e vita da casalinga”

Harrison Butker, noto giocatore della squadra di football americano dei Kansas City Chiefs, ha recentemente espresso delle opinioni che hanno suscitato un acceso dibattito. Secondo Butker, la vita di una donna inizia veramente solo con il matrimonio e i figli, mentre ha definito l’aborto come “l’omicidio di bambini innocenti”. Inoltre, ha dichiarato che il pride rappresenta un “peccato mortale”. Le sue affermazioni hanno immediatamente scatenato una forte polemica, dividendo l’opinione pubblica.





Butker non è nuovo a dichiarazioni controverse: in passato aveva già espresso posizioni similari su temi sensibili. Queste nuove dichiarazioni, però, sembrano aver toccato un nervo scoperto, specialmente in un periodo storico in cui i diritti delle donne e delle comunità LGBTQ+ sono al centro del dibattito pubblico.

Le reazioni non si sono fatte attendere: da una parte, alcuni fan e sostenitori hanno difeso il diritto di Butker di esprimere le proprie opinioni personali; dall’altra, molti critici hanno condannato le sue parole come retrograde e offensive. Celebrità e attivisti hanno preso posizione sui social media, contribuendo ad amplificare la discussione.

In un’intervista successiva, Butker ha cercato di chiarire le sue posizioni, affermando che le sue dichiarazioni riflettono le sue convinzioni personali e religiose. Tuttavia, questo non ha placato le critiche.

Nel frattempo, il Kansas City Chiefs si è limitato a rilasciare un breve comunicato in cui ribadisce il proprio impegno per l’inclusività e il rispetto di tutte le opinioni. Resta da vedere se questa controversia avrà ripercussioni sulla carriera di Butker o sulla percezione pubblica della squadra.

