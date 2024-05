Sonia Bruganelli e Angelo Madonia: le immagini della loro prima uscita insieme

Nelle ultime settimane, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono stati avvistati insieme in diverse occasioni, alimentando speculazioni su una possibile relazione romantica tra i due. Le recenti fotografie pubblicate li mostrano mentre si scambiano abbracci e baci, camminando mano nella mano per le strade di Roma.





Negli ultimi tempi, circolano insistentemente voci su una frequentazione tra Angelo Madonia, maestro di Ballando con le stelle, e Sonia Bruganelli, opinionista dell’Isola dei famosi ed ex moglie del celebre conduttore Paolo Bonolis. Sebbene nessuno dei due abbia confermato o smentito tali indiscrezioni, una prova tangibile del loro legame è emersa sulle pagine del settimanale Chi. Le immagini pubblicate mostrano i due in atteggiamenti molto affettuosi, tra sorrisi, abbracci e quello che sembra essere un bacio.

Nelle scorse settimane, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono stati paparazzati in diverse occasioni. Sono stati visti mentre uscivano dalla casa del ballerino per andare a cena con una coppia di amici, tra cui Alessandro Boero, storico amico di Sonia. Inoltre, sono stati avvistati mentre passeggiavano per le strade di Roma e durante una visita serale alla chiesa di Sant’Ignazio di Loyola. La coppia è stata anche vista insieme a un vernissage, la mostra Iconize di Stefano Mezzaroma, accompagnati da Matilde, la figlia più piccola del ballerino. Dopo l’evento, tutti e tre sono rientrati insieme nell’appartamento di Madonia.

Da quando la notizia del presunto flirt tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia ha iniziato a circolare, molti si sono chiesti quale sarebbe stata la reazione di Ema Stokholma, ex compagna del ballerino. Secondo un articolo pubblicato su Oggi e scritto da Alberto Dandolo, sembra che la conduttrice non abbia preso bene la notizia. L’articolo riporta che Ema, descritta come una persona sensibile, non avrebbe mai accettato completamente la fine della sua relazione con Madonia.

Nonostante le speculazioni e le reazioni contrastanti, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sembrano godersi la loro compagnia senza preoccuparsi troppo delle voci che circolano. Le loro uscite pubbliche e i momenti condivisi suggeriscono che tra i due ci sia un forte legame. Resta da vedere come evolverà questa storia sotto l’occhio attento dei media e dei fan.