Cristian muore a soli dieci anni dopo il trapianto di cuore

La giovane promessa del karate, sottoposto a un intervento, è venuta a mancare a causa di un’infiammazione

Le speranze si sono dissolte ieri, 16 marzo, all’ospedale di Padova, dove il piccolo Cristian Zozzoli, di soli dieci anni e originario di Udine, era ricoverato da 19 giorni. Appassionato di karate, il giovane era stato sottoposto a un trapianto di cuore, ma purtroppo un’infiammazione gli è stata fatale. Cristian era affetto da endocardite. Il team medico che lo ha accompagnato nel suo percorso ha fatto il possibile per salvarlo, ma alla fine ha dovuto cedere. La data dei funerali non è stata ancora stabilita.

Il cordoglio Cristian lascia la madre Arianna, il padre Rudy e tutti i suoi amici che gli facevano il tifo e speravano che potesse farcela, per tornare a ridere e giocare insieme a loro. Toccante il ricordo della palestra Okinawa Fight, dove Cristian si allenava: “Cristian Zozzoli, il primo allievo a indossare i colori della nostra Scuola, ci lascia per sempre. Negli ultimi giorni del mese scorso, il cuore di Cristian è stato colpito da un’infezione che lo ha costretto a subire un duro intervento, ma non è stato sufficiente. Ieri Cristian ha affrontato un trapianto di cuore che inizialmente sembrava riuscito, ma poi il corpo ha rigettato il nuovo cuore e Cristian ci lascia per sempre, decidendo di proseguire il suo karate dal paradiso”.