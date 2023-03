Cristiano Ardenzi chi è il figlio di Ornella Vanoni

Ornella Vanoni ha sposato l’impresario e talent scout Lucio Ardenzi nel 1960, dando alla luce il figlio Cristiano Ardenzi. Nelle sue parole, la Vanoni ha dichiarato di essere incerta su cosa fare di se stessa dopo aver chiuso una relazione con un uomo sposato ed essersi innamorata di un altro anch’egli sposato. Ha poi espresso il suo amore per il figlio, di cui ha parlato con affetto e raramente. Egli l’ha anche resa nonna.

Cristiano Ardenzi è nato nel 1962, frutto dell’unione tra Ornella Vanoni e Lucio Ardenzi, scomparso nel 2002 a Roma. Lucio era conosciuto anche come Lucio Minunni, noto impresario teatrale e talent scout.

Ornella e Lucio si sono sposati nel 1960 e il loro matrimonio è durato circa 12 anni, durante i quali è nato il figlio Cristiano. Dopo la fine della relazione con Strehler, Ornella si trovò in una situazione difficile e, sentendosi incapace di portare avanti una relazione con Gino Paoli, si rivolse ad Ardenzi come ultima risorsa.

Nel corso di un’intervista, la cantautrice ha espresso il suo amore per l’essere nonna, affermando di essere la nonna più straordinaria del mondo. Ha anche parlato candidamente di suo figlio, notando che la guarda con sospetto. Tuttavia, ha sottolineato che l’amore che si prova per i figli e i nipoti si distingue dalle altre relazioni, essendo un amore di serenità.

Cristiano Ardenzi, il figlio di Ornella Vanoni, è un personaggio di spicco.

Cristiano, nato dall’unione con Lucio Ardenzi, è un individuo molto riservato. Della sua vita personale e professionale si sa molto poco. È certo, però, che ha scelto di tenersi alla larga dal mondo dello spettacolo, optando invece per uno stile di vita diverso. Come ha osservato la madre, “è sempre più complicato per chi ha genitori artisti”.

Il figlio di Ornella Vanoni ha scelto di rimanere assente dai social media, indicando il suo desiderio di vivere una vita lontana dall’attenzione del pubblico.