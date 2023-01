Cristiano Malgioglio chi è il fidanzato turco?

Della vita privata dell’artista si sa poco, ma Cristiano Malgioglio ha recentemente rivelato con entusiasmo di essere fidanzato con una nutrizionista 38enne di Istanbul, dove lui e il fratello gestiscono una palestra. Il progetto della coppia è di incontrare la madre di lui in Grecia e di viaggiare il prima possibile. Cristiano Malgioglio ha raccontato in un’intervista a Chi di essersi incontrato in piazza Taxsim a Istanbul, quando lui stava guardando un tappeto di un venditore e i loro sguardi si sono incrociati, facendo scattare una connessione istantanea. Il celebre paroliere ha espresso la sua gioia e il suo piacere nel rapporto con la sua attuale compagna.

Stavo ammirando il bellissimo tappeto di tulipani vicino a Piazza Taxxim, a Istanbul, quando ho visto questo splendido uomo che passeggiava. Il suo sguardo era come un serpente affamato e io cercavo di rimanere composta. Ma è bastato uno sguardo per rimanere affascinati e poi, come accade di solito, una cosa tira l’altra.

I due custodiscono ferocemente la loro relazione, rifiutandosi di condividerne anche il minimo accenno sui social media: non si trovano foto di loro insieme.

Dopo anni passati a tenere nascosta la sua vita sentimentale, Malgioglio si è finalmente aperto sulla sua persona speciale. Durante un’intervista ha condiviso con gioia di avere una relazione esclusiva: “Ho una relazione seria da dieci anni e ho speso una fortuna in biglietti aerei per andare a trovare il mio partner a Dublino. È un legame incredibilmente significativo che ho la fortuna di avere. Non condividerò il nome del mio amato, ma posso dirvi che si chiama Michael”.

Sebbene oggi si identifichi orgogliosamente come membro della comunità LGBTQ+, in passato lo abbiamo visto accompagnato da bellissime celebrità femminili, in particolare da Valeria Marini, prima che fosse aperto sulla sua sessualità.

Cristiano Malgioglio è salito alle stelle nel mondo della televisione, ottenendo un successo monumentale! Viene costantemente invitato a partecipare a trasmissioni e il suo nome è garanzia di successo e di grandi ascolti!

Qualche anno fa, si è aperto a Novella 2000 e ha condiviso per la prima volta la sua storia con il mondo. Ha rivelato il suo risultato più orgoglioso, la paternità, e ha rivelato di avere tre bellissimi figli che fino ad allora aveva tenuto nascosti.

È davvero notevole che, nonostante il fatto che possiamo scoprire così tanto sulle celebrità attraverso i social media, lui sia riuscito a mantenere questo segreto! Recentemente ha dichiarato a Novella 2000 che avrebbe mantenuto tre bambini cubani – che gesto incredibile!

Omara, William e Ricardo, gli amati figli di Cristiano Malgioglio, che lui adora. Il suo attaccamento più forte è per Omara, ma è altrettanto devoto agli altri due.

Sono profondamente legato a lei e sono anche orgoglioso di far parte della vita di William e Riccardo. Tutti e tre vivono a Cuba e sono molto contenta di aver partecipato alla loro educazione. Non li ho adottati, ma li considero i miei figli! Mi assicuro di andare a trovarli regolarmente a Cuba, è una cosa che faccio da anni.