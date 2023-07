Crociera per nudisti nel 2025: un biglietto costerà fino a 12 mila euro

Per gli amanti della natura e della libertà senza inibizioni, la crociera “2025 Big Nude Boati” è un’opportunità imperdibile. Questo avventuroso viaggio, organizzato da Bare Necessities Tour & Travel in partnership con Norvegian Cruise Line, prenderà il via da Miami nel febbraio 2025, offrendo un’esperienza indimenticabile di 11 giorni per i turisti naturisti.

Pronti a salpare

La crociera, che avrà cadenza annuale, prevede la sua prima partenza il 3 febbraio 2025. Durante il viaggio, i partecipanti avranno la possibilità di visitare affascinanti destinazioni come Great Stirrup Cay nelle Bahamas, San Juan a Porto Rico e Castries e St. Lucia. I biglietti saranno disponibili a partire dal mese di agosto e si prevede che i prezzi oscilleranno tra gli €8.000 e i €12.000.

Un’esperienza di libertà e spontaneità

Gli organizzatori promettono un’esperienza a bordo della nave all’insegna del relax, del divertimento e, soprattutto, della libertà. La crociera è dedicata a coloro che vogliono riscoprire la propria natura autentica e la spontaneità del proprio corpo. È importante sottolineare che l’evento è incentrato sulla libertà di esprimersi senza alcun carattere sessuale, ponendo l’accento sulla bellezza dell’essere umano in armonia con la natura.

Una tradizione di esperienze uniche

Questo non è il primo viaggio del genere. In passato, il 14 febbraio 2021, la Carnival Legend ha ospitato la più lunga crociera per nudisti mai realizzata, dando ai partecipanti la possibilità di vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna della libertà e dell’autenticità.

La crociera “2025 Big Nude Boati” è un’opportunità straordinaria per gli amanti della natura e della libertà senza inibizioni. L’esperienza offrirà un viaggio emozionante, durante il quale i partecipanti potranno riscoprire la propria spontaneità e libertà interiore. Con una serie di destinazioni affascinanti e un’atmosfera di armonia con la natura, questa crociera promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti coloro che si lasciano avvolgere dall’entusiasmante spirito di avventura.