Domenica In, Grandi Novità: La Sostituta di Mara Venier Svelata!

La nuova edizione di Domenica In, in programma il 17 settembre 2023, si prospetta ricca di emozioni e sorprese. La celebre conduttrice Mara Venier tornerà a deliziarci con il suo talento, ma sarà anche il momento per dare spazio a persone comuni e alle loro storie. La prima puntata dello storico programma Rai sarà uno speciale dedicato alla “Storia” e andrà in onda dalle 14:00 alle 18:45.

Ma le novità non finiscono qui! Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia e de Il Fatto Quotidiano, ha rivelato che Domenica In è alla ricerca di un pubblico partecipe e coinvolgente, un po’ alla “Arena style”, e i provini per selezionare il pubblico sono ormai imminenti.

La Sostituta di Mara Venier: Alessia Marcuzzi?

Dopo quindici edizioni di conduzione, Mara Venier lascia la trasmissione, lasciando spazio al toto nomi sulla sua sostituta. Una delle ipotesi più concrete al momento sembra essere il passaggio del testimone a una delle conduttrici provenienti da Mediaset, da qualche anno in Rai. Tra i nomi più gettonati, emerge quello di Alessia Marcuzzi, che potrebbe ereditare il timone di Domenica In nella stagione 2024/2025.

Le parole dell’autore e blogger Gianluca Paganotti hanno scatenato le voci del gossip, poiché attraverso il suo account Instagram Luha2013, ha anticipato che Alessia Marcuzzi potrebbe assumere la conduzione della celebre trasmissione. Non solo, se gli ascolti dovessero risentire della concorrenza di Maria De Filippi, Alessia Marcuzzi potrebbe anche entrare a supporto di Mara Venier già dalla prossima stagione.

Insomma, l’attesa per scoprire chi prenderà il posto di Mara Venier a Domenica In si fa sempre più avvincente. La notizia della possibile candidatura di Alessia Marcuzzi ha scatenato l’entusiasmo dei fan e non vediamo l’ora di vedere cosa ci riserverà questa nuova edizione del celebre programma domenicale.