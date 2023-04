Da chi è composto l’equipaggio che partirà in missione per la Luna?

Saranno quattro individui, tre americani (inclusa una donna) e un canadese, a portare l’umanità oltre l’orbita terrestre. Gli ex aviatori della Marina USA Reid Wiseman e Victor Glover, l’esperta astronauta Christina Koch e il debuttante canadese Jeremy Hansen sono stati selezionati dalla NASA. Parteciperanno al primo volo con equipaggio dello Space Launch System e della capsula Orion, previsto per novembre 2024.

L’obiettivo della missione è testare l’avvicinamento alla Luna, orbitarle intorno e riportare l’equipaggio incolume sulla Terra. Gli astronauti trascorreranno circa nove giorni nello spazio, ma nessuno atterrerà sulla superficie lunare (ciò avverrà con un altro equipaggio tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026).

La missione ricorda superficialmente l’Apollo 8 del 1968, ma la tecnologia del nuovo razzo e della navicella (parzialmente costruita in Europa) è notevolmente avanzata, poiché servirà anche per portare l’uomo su Marte. Attualmente non ci sono italiani coinvolti, tuttavia, con la costruzione della stazione spaziale lunare prevista per il 2025, potremmo vedere Luca Parmitano raggiungerla, grazie al turno degli astronauti europei.