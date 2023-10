Da ignorato a amato: la sorprendente metamorfosi del bambino adottato che ha conquistato tutti!

Un Sogno di Adozione

Nicky aveva già una famiglia felice con un amorevole marito e una figlia da un precedente matrimonio. Tuttavia, un sogno che aveva nutrito fin dall’infanzia non l’aveva mai abbandonata: adottare un bambino e offrirgli una vera famiglia, amore e cure.

L’Importante Decisione

Il marito di Nicky ha condiviso e sostenuto questo desiderio, e insieme hanno preso una decisione importante: avrebbero adottato un bambino proveniente da un orfanotrofio.

Una Scelta Speciale

Nicky e suo marito hanno esaminato numerosi profili, ma alla fine hanno scelto un ragazzino che aveva poche o nessuna possibilità di essere adottato da altre famiglie. Rustam, questo il nome del bambino, era nato con una serie di malformazioni congenite. La madre biologica lo aveva abbandonato, attribuendo la colpa delle sue condizioni a uno stile di vita malsano durante la gravidanza. Rustam aveva malformazioni facciali, non poteva nutrirsi da solo ed era alimentato attraverso un tubo. Inoltre, non era in grado di parlare ed era in ritardo nello sviluppo. Il bambino era anche nato con una sola gamba.

Un Inizio Impegnativo

I medici avevano fatto tutto il possibile per correggere alcune delle sue malformazioni fisiche. Quando Nicky e suo marito hanno incontrato Rustam per la prima volta, non hanno avuto paura e hanno iniziato a pianificare come poterlo aiutare.

Un Anno di Trasformazione

Un anno dopo l’adozione, Rustam aveva fatto progressi incredibili. I genitori lo avevano aiutato a camminare utilizzando stampelle e successivamente una protesi. Aveva lavorato duramente con un logopedista, e ora il suo discorso era molto più comprensibile.

La Difficoltà dell’Accettazione

Inizialmente, le persone, soprattutto i bambini, erano diffidenti verso Rustam e talvolta ridevano di lui. Avevano paura di giocare con lui al parco giochi e spesso lo evitavano.

Una Pagina Instagram per Raccontare la Storia

Per cambiare questa percezione, Nicky ha deciso di creare un account su Instagram per condividere la storia di suo figlio. Ha iniziato a pubblicare foto di Rustam e condividere momenti speciali delle loro vite. La pagina di Rustam è diventata rapidamente popolare.

L’Interesse dei Media

La storia di Rustam e Nicky ha attirato l’attenzione dei media, e madre e figlio sono stati invitati a partecipare a vari programmi televisivi.

Un Messaggio Importante

Nicky insegna a suo figlio a non vergognarsi del suo aspetto e gli spiega che ciò che conta davvero è l’anima di una persona. Rustam ha ancora molte sfide davanti a sé, ma sa che ha una famiglia amorevole che lo supporterà in ogni passo del suo cammino.

La Gioia di una Madre

“Lui è la nostra felicità”, afferma Nicky parlando del suo amato figlio Rustam.