Delia Gualtiero chi è la prima moglie di Red Canzian? Età, lavoro, figli e vita privata

Delia Gualtiero è stata la prima moglie di Red Canzian, bassista dei Pooh. Classe 1972, Delia – al secolo Adele Regina Gualtiero – non ancora ventenne partecipò per la prima volta al Festival di Sanremo del 1972 con la canzone “Per amore ricomincerei”. Nel 1978 incontra Red Canzian dei Pooh: “Diventò il mio produttore, incisi quattro LP che vendettero bene. Sono finita anche nelle classifiche di Germania, Gran Bretagna e paesi del nord. Iniziai a scrivere le mie canzoni. Red è diventato mio marito, è nata Chiara”, ha raccontato Delia a Il giornale di Vicenza. Delia Gualtiero e Red Canzian hanno iniziato una relazione nel 1980, si sono sposati il 29 giugno 1986, per poi separarsi nel 1992. Una separazione che Red Canzian e Delia Gualtiero hanno condotto in modo da non turbare la vita della loro unica figlia Chiara, nata nel 1989.

Delia Gualtiero è nata a Malo il 21 maggio 1952. Fin da giovanissima si appassiona al mondo della musica con il nome d’arte di Delia. Debutta in TV nel 1971 nel programma Il suo nome per favore, mentre dopo un anno partecipa al Festival di Sanremo con Per amore ricomincerei. Quindi è volata in Bulgaria dove ha recitato in “Orfeo d’oro” con la stessa canzone, che poi sarebbe stata pubblicata su disco. Partecipa poi a Un disco per l’estate con Una donna sola al mare. Negli anni Ottanta pubblica quattro album con Polydor e Virgin, poi nel 1982 è ospite di “Premiatissima” con Occhi, la sua canzone più famosa. Dopo tre anni, riscuote sempre più successo pubblicando la canzone Di quale amore, di quanto amore, dall’album Io. Dopo molti anni di inattività, nel 2019 ha cantato nei brani “Prima o poi” e “Sono fragile” dell’album Hotel disamore di Miki Porru. In una vecchia intervista ai microfoni de IlgiornalediVicenza, ha rivelato: “Ho il bed & breakfast da seguire a S. Elena di Silea, “A casa di Delia” si chiama. Però ho ancora un fan club attivo e non mi manca il contatto con la gente, anche se sul palco è un’altra cosa”.

Red Canzian moglie oggi: chi è la consorte Beatrice Niederwieser, dopo Delia Gualtiero

Beatrice Niederwieser è diventata la sposa di Red Canzian nel 2000. I due si sono incontrati a Corvara, una rinomata località alpina. Si sono poi ritrovati grazie ad amici comuni facendo nascere l’amore. Red Canzian ha spesso narrato come ha conosciuto la moglie Beatrice Niederwieser. La scintilla non è avvenuta subito ma solo dieci anni dopo il loro primo incontro a Corvara. Da quel momento è diventata la sua musa ispiratrice.

La donna ha sempre mantenuto un profilo sobrio, riservato senza mai apparire molto. Tanti però gli scatti condivisi che li ritraggono assieme in momenti speciali. Tra questi anche le foto delle nozze di Chiara Canzian e Sandro Cisolla, compagno della figlia di Red nella vita e nel lavoro. Red Canzian e Beatrice Niederwieser hanno una figlia e un figlio nati da precedenti relazioni. Chiara Canzian, oggi chef, è figlia di Red Canzian e dell’ex moglie Delia Gualtiero. Philipp, batterista e compositore, è invece il figlio di Beatrice ed è in ottimi rapporti con Red Canzian.

Nata nel 1989 dal matrimonio poi concluso con Delia Gualtiero, Chiara Canzian è la primogenita del bassista dei Pooh. Sposatisi nel 1986, i due si sono separati nel 1992, dopo aver condiviso il palco e lo studio di registrazione per lungo tempo. Si erano infatti conosciuti nel 1978, quando lui divenne il suo produttore di successo.

Chiara Canzian ha optato per tentare la carriera di cantante, per poi dedicarsi alla cucina: è una grande chef. La giovane si è poi sposata il 22 giugno 2019 con Sandro Cisolla, partner della ragazza anche nel lavoro.