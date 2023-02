Chi è Beatrice Niederwieser moglie di Red Canzian? Età, lavoro, figli e vita privata

Beatrice Niederwieser è la consorte di Red Canzian, polistrumentista nonché storico membro dei Pooh. La sposa dell’artista ha sempre evitato le luci della ribalta, vivendo il rapporto con Red al riparo dai riflettori, ma in alcune occasioni sul piccolo schermo ha riferito della relazione con l’ex Pooh.

Beatrice Niederwieser e Red Canzian, il loro amore

Il rinomato bassista e voce dei Pooh prima di incontrare la sua Beatrice ha avuto una vita sentimentale molto turbolenta: il suo primo legame amoroso risale al 1973, con Marcella Bella; poi qualche anno dopo, nel 1976, Red si è unito a Patty Pravo, e successivamente anche a Loredana Bertè, a Mia Martini e a Serena Grandi.

Solo nel 1986 Canzian ha sposato la cantante Delia Gualtiero, sua compagna dal 1980 e da cui si è separato nel 1992. Dal loro rapporto è nata l’unica figlia del musicista, Chiara, ex cantante e oggi chef di successo.

L’amore con Beatrice è maturato col tempo e la scintilla non è scoccata subito. Il primo incontro fra la Niederwieser e lo storico elemento di una delle band che hanno caratterizzato la musica italiana è avvenuto in un locale di Corvara, una delle località di montagna più note e apprezzate. Come rivelato dallo stesso Canzian nel corso di un’intervista concessa qualche anno fa, lui e la sua attuale sposa si sono conosciuti grazie a degli amici comuni.

La loro frequentazione, dopo quel primo incontro, è proseguita per lungo tempo, ma i due hanno deciso di andare a convivere solo dieci anni dopo da quel giorno a Corvara che li vide incrociare i loro sguardi per la prima volta. “Una sera mi hanno presentato Bea. Una decina di anni dopo sarebbe diventata la mia seconda moglie”, ha detto Red. Poi nel 2000 sono arrivate le nozze, per la precisione il 9 luglio: per entrambi non era il primo matrimonio e tutti e due avevano figli dalle precedenti relazioni.

Egli era già padre di Chiara, nata dal rapporto con l’ex consorte Delia Gualtiero, e ella aveva partorito Philipp, batterista e compositore che ha collaborato con grandi nomi della musica come Pino Daniele, Patty Pravo e Michele Zarrillo e che ha con Red un legame speciale. A farlo innamorare, come ha riferito il musicista a Oggi è un altro giorno, è stata la gentilezza della donna: “Ella si occupa di tutti, ha un animo buono”.

Beatrice Niederwieser, una vita al riparo dai riflettori

Sebbene abbia vissuto gli ultimi vent’anni accanto a uno degli artisti più noti del panorama della musica italiana, Beatrice Niederwieser ha sempre evitato le luci della ribalta. Diplomata in pianoforte e come il resto della sua famiglia, la donna ha sempre avuto una grande passione per la musica.

Beatrice è stata spesso indicata dal marito come la sua musa ispiratrice e nonostante fossero già genitori hanno deciso di non avere altri figli: “Volevamo goderci la nostra realtà senza avere altre cose che ci portassero da altre parti. Ho la fortuna di avere una famiglia meravigliosa intorno a me, che collabora e che partecipa ai miei sogni. Ho una donna che fa di tutto per realizzare i miei sogni. Bea è un riferimento assoluto, appoggia ogni mio sogno: a volte sono delle follie, a volte riusciamo a metterli in pratica”.

La Niederwieser ha sempre mantenuto un profilo caratterizzato dalla cifra della riservatezza, ma il suo volto – è una donna bellissima e dal sorriso dolce – è però noto al grande pubblico grazie al marito, che condivide spesso foto che li vedono assieme in momenti speciali.