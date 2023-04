“Devo condividere una questione riguardante Onestini.” Dopo il GF Vip, Nikita si rivolge al pubblico e rivela tutto

Nikita Pelizon su Luca Onestini, la sorprendente rivelazione. L’incontestabile vincitrice del GF Vip 7 era incredula, ma era tutto reale: Nikita ottiene il trionfo tra gli applausi generali. Dopo la serata finale del reality show, l’intervista per i lettori del magazine settimanale Chi era inevitabile. Il suo primo pensiero? L’ex partecipante ne discute senza mezzi termini dopo essere salita sul podio con Oriana Marzoli, che si è qualificata al secondo posto durante la serata finale, dopo 197 giorni totali trascorsi nella casa più osservata d’Italia.

La rivelazione di Nikita Pelizon dopo il GF Vip 7. Il percorso di Nikita all’interno della casa più osservata d’Italia ha fatto sognare moltissimi fan. Previsioni e sondaggi che hanno portato il suo nome quasi sempre al primo posto tra i concorrenti che avrebbero vinto l’edizione del reality show di Alfonso Signorini, e così è stato.

La rivelazione di Nikita Pelizon dopo il GF Vip 7: “Luca Onestini è…”

Vivendo un periodo di grande felicità, Nikita Pelizon ha realizzato il suo sogno. Tuttavia, tra le meravigliose esperienze vissute nella casa del GF Vip 7, il suo pensiero si rivolge ancora a quella più significativa, che coinvolge il nome di un altro concorrente, Luca Onestini. “Luca Onestini è il mio ricordo più prezioso e la persona che mi ha fatto soffrire di più”, ha rivelato la vincitrice del GF Vip 7. Infatti, il rapporto altalenante tra Luca e Nikita ha spesso generato perplessità, con i fan quasi sempre dalla parte della modella triestina.

In merito a ciò, Nikita Pelizon rivela durante la stessa intervista: “Desidero innamorarmi sempre e ovunque. In casa sarebbe stato difficile, poteva succedere ma non ci sono state occasioni. Dopo tante settimane al GF Vip non posso lamentarmi se vinco, ma avrei sempre scelto l’amore”. Riguardo a Luca Onestini, Nikita ha svelato il momento più bello: “Quando è entrato Luca, c’era molta complicità, gioco: prima di lui la situazione in casa era una laguna, poi mi sono trovata l’Oceano. La cosa peggiore è stata quando non ci siamo più capiti, ho sentito la Casa venirmi contro e dubitare di me. Credo ci sia stata molta incomprensione, ero interessata, ma non vedevo chiarezza, continuava a parlarmi di amicizia con comportamenti non da amico”.

Cosa spera Nikita per il suo futuro sentimentale? La vincitrice del reality ha risposto: “Mi piacerebbe trovare un amore sano, una persona che sia profonda, analitica, non orgogliosa, disposta a lavorare insieme per migliorare, comprendendo che nessuno dei due è perfetto. Una persona che mi sostenga nei miei progetti a livello di motivazioni”.