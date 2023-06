Disastro ferroviario: Un tragico bilancio di vittime e feriti - Controcopertina

Un terribile incidente ferroviario ha scosso lo Stato orientale dell’Orissa, in India, causando un bilancio tragico di oltre 200 morti e 850 feriti. Il paese è in lutto per questa sciagura senza precedenti. Mentre centinaia di soccorritori si affannano per salvare le vite rimaste intrappolate nei vagoni, le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine.

Le circostanze dell’incidente

Secondo quanto riferito da Amitabh Sharma, portavoce delle Ferrovie indiane, le cause dell’incidente sono ancora in corso di indagine. Una prima ricostruzione indica che alcune carrozze del Coromandel Express, che stava viaggiando da Howrah a Chennai, sono deragliate vicino a Baleswar e hanno finito su un binario adiacente. A quel punto, un treno merci chiamato Yashwantpur-Howrah Superfast, proveniente dalla direzione opposta, ha urtato violentemente i vagoni deragliati. Sharma spiega che “un treno proveniente da Yeswanthpur e diretto a Howrah si è schiantato contro quei vagoni, causando il deragliamento di 3-4 carrozze”.

Gli sforzi di soccorso

Le autorità stanno facendo tutto il possibile per affrontare questa tragedia e fornire assistenza immediata a coloro che ne hanno bisogno. Un funzionario di polizia ha dichiarato: “Al momento non siamo ancora in grado di stabilire con precisione cosa sia accaduto, ma diverse squadre di soccorso sono sul posto e stanno lavorando instancabilmente”. Sul luogo dell’incidente sono state dispiegate ben 75 ambulanze, mentre numerosi medici provenienti da altri distretti si sono affrettati ad arrivare per offrire le cure necessarie ai feriti. I pazienti che richiedono cure mediche urgenti vengono prontamente trasportati nelle strutture sanitarie della regione.

Questo tragico disastro ferroviario in India ha causato un pesante tributo di vite umane e un numero considerevole di feriti. Le autorità competenti stanno indagando sulle cause dell’incidente e mettendo in atto tutti gli sforzi possibili per salvare le persone intrappolate e fornire assistenza medica ai feriti. In questo momento di dolore e tristezza, la nazione si unisce per affrontare questa tragedia e per garantire che ogni sforzo sia compiuto per prevenire simili disastri in futuro.