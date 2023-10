Disastro su strada: “un sorpasso azzardato” provoca 2 morti e 5 feriti

Un tragico incidente stradale ha sconvolto Montebelluna, provincia di Treviso, nel pomeriggio di sabato 14 ottobre. Un autobus di linea e un furgone sono stati coinvolti in una collisione mortale in via Bassanese, intorno alle 16:00.

Il Bilancio Terribile

Le prime notizie riportano due vittime e cinque feriti, di cui due in condizioni gravissime. L’incidente ha avuto un impatto devastante, scuotendo la comunità locale.

L’incidente sarebbe stato causato da un sorpasso azzardato, una manovra rischiosa che ha portato a questa tragica collisione. L’importanza di rispettare le regole stradali e di guidare in modo responsabile emerge chiaramente in situazioni come questa.

Le squadre di soccorso sono arrivate prontamente sulla scena, comprese le autoambulanze e i vigili del fuoco. I pompieri locali hanno lavorato per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e hanno estratto tre persone dal furgone.

Nonostante gli sforzi dei soccorritori, due delle persone coinvolte nell’incidente hanno perso la vita. Un terzo individuo è stato stabilizzato e trasportato in elicottero all’ospedale di Treviso, dove rimane in condizioni critiche. L’autista dell’autobus e uno dei sei passeggeri a bordo hanno riportato ferite e sono stati trasferiti in pronto soccorso.

Indagini in Corso

La polizia locale è intervenuta per indagare sulla dinamica precisa dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. La comunità è sconvolta da questa tragedia e ora attende risposte e giustizia per le vittime.

Questo incidente serve da tragico promemoria dell’importanza di guidare in modo sicuro e rispettare le norme stradali per prevenire tragedie simili.