“Diteci che non è vero”. GF Vip 7, nella dimora tutti attoniti nel ricevere l’informazione da Alfonso.

La puntata di ieri sera del GF Vip 7 ha lasciato i telespettatori sotto shock. La puntata si è conclusa con l’uscita di scena di Andrea Maestrelli e Luca Onestini, una decisione che non ha raccolto consensi unanimi, soprattutto per quanto riguarda l’ex concorrente di Uomini e Donne, che era considerato da molti uno dei concorrenti di punta.

I fan del programma sono rimasti delusi dall’esito degli eventi, in quanto Luca è stato eliminato e Antonella è stata trattata ingiustamente. Non è stata solo l’eliminazione di Luca a essere scioccante, ma anche il comportamento dei vipponi dopo l’evento. Di conseguenza, molti hanno scelto di non guardare la finale.

È stato evidente che Nikita Pelizon non ha raccolto un grande sostegno durante il GF Vip 7. Tuttavia, gli eventi di ieri hanno suscitato molte discussioni.

Dopo il televoto lampo, Alfonso Signorini ha annunciato Nikita come quinto finalista. Inaspettatamente, si è creata un’atmosfera gelida e, come riportato da Novella 2000, “nessuno, a parte Milena e Alberto, ha mostrato gioia per la sua scelta, anzi, si è notata una totale mancanza di entusiasmo”.

Gli utenti dei social media hanno espresso la loro disapprovazione per la situazione, notando che ai concorrenti non è stato dato il rispetto che meritavano. È stato fatto notare che la concorrente aveva ottenuto un risultato importante, quasi il 50% dei voti in una sola serata, senza l’aiuto delle fanbase. Tuttavia, a causa del loro comportamento con la ragazza, si è ritenuto che non fossero più degni di commento.

Ha espresso l’opinione che gli altri partecipanti siano stati scortesi nel non congratularsi con il vincitore. Ha anche sottolineato la necessità di empatia e rispetto per gli altri. Inoltre, ha espresso il desiderio che Nikita vinca, visto il bullismo e i danni che ha subito.