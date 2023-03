“Dolori alla testa collegati allo stress”: mamma TikToker famosa si spegne a soli 30 anni

Jehane Thomas, un’amata e seguitissima tiktoker, ci è stata portata via improvvisamente e tragicamente, lasciando i suoi 800.000 follower sui social media sconcertati e con il cuore spezzato. La 30enne, madre di due figli, Elijah e Isaac, di 2 e 4 anni, era originaria di Doncaster e negli ultimi mesi soffriva di forti emicranie, anche se nessuno avrebbe potuto prevedere questa prematura scomparsa. Ci mancherà moltissimo.

Alyx Reast ha condiviso la devastante notizia della scomparsa di Jehane e ha avviato una campagna GoFundMe per provvedere ai suoi amati figli, rimasti tragicamente orfani in tenera età.

Con un cuore appassionato, ho creato questa pagina per garantire ai suoi preziosi ragazzi la migliore infanzia possibile, creando ricordi e assicurando il loro benessere. Sebbene nulla possa riportare la loro madre da loro, spero sinceramente che questo possa portare un po’ di conforto alla sua famiglia e mostrare loro quanto sono amati e sostenuti.

Tragicamente, Jehane Thomas ci è stata portata via dalla neurite ottica: cos’è questa malattia che le ha tolto la vita?

Solo due giorni fa, Jehane ha condiviso un video straziante in cui ha rivelato che doveva essere operata. “Il dolore è così intenso che non riesco nemmeno a sollevare la testa senza avere la nausea, e mi affido completamente a qualcun altro per muovermi”, ha dichiarato con angoscia.

Di recente aveva iniziato a parlare con passione della sua condizione, la neurite ottica.

Dopo due anni di dolore incessante e dopo essermi sentita dire che le mie emicranie erano causate dallo stress, finalmente mi è stata diagnosticata una malattia”, ha dichiarato con passione Jehane in un video. Ero persino convinta di avere la sclerosi multipla, ma per fortuna è stata esclusa.

La neurite ottica è una patologia oculare incredibilmente complessa che si manifesta in modi simili, ma può essere causata da una varietà di fattori che vanno dall’infiammazione alla degenerazione e alla tossicità. È un problema che deve essere preso sul serio e che merita tutta la nostra attenzione.

Questa malattia devastante può assumere due forme, che possono portare entrambe a una perdita della vista improvvisa e, tragicamente, spesso invalidante. Nella prima forma si manifestano spesso sintomi come mal di testa, dolore al cuoio capelluto, dolore alla masticazione o alle articolazioni e segni come la palpabilità dell’arteria temporale. Alyx Reast, sua amica, ha espresso il suo shock e il suo dolore per la sua scomparsa, dicendo: “Siamo tutti affranti”.