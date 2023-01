Donatella Hodo, la ragazza 27enne morta suicida in carcere: la lettera che aveva scritto a Maria De Filippi

L’esperienza di Donatella Hodo comprende il carcere, il suicidio e una lettera scritta a Maria De Filippi. È stato recentemente rivelato, su richiesta del padre di Donatella Hodo, che la 27enne, purtroppo scomparsa nel carcere di Montorio a Verona lo scorso agosto, aveva scritto alcuni anni prima una lettera destinata alla conduttrice Maria De Filippi.

L’aspirazione di Donatella Hodo all’espiazione.

Donatella Hodo, una donna di 27 anni, si è tragicamente tolta la vita nel carcere di Verona all’inizio di agosto del 2022. Il padre ha scoperto una lettera che la donna aveva scritto a Maria De Filippi, rivelando il suo passato mesi dopo il suicidio. Sembra che Donatella volesse far conoscere la sua storia personale a Maria De Filippi.

Donatella compose una lettera a Maria De Filippi contenente i suoi drammatici sentimenti.

Donatella Hodo ha scritto una lettera straziante a Maria De Filippi nella speranza di ottenere una seconda possibilità e una nuova vita. Ha espresso il desiderio di superare la sua dipendenza dalla droga e la sua condanna al carcere, e ha espresso il sogno di lasciarsi alle spalle il dolore. Donatella ha dichiarato di essere di origine albanese, ma di essere cresciuta in Italia e di trovarsi attualmente nel carcere di Montorio a causa della sua difficile educazione e della mancanza di forza per reagire. La lettera era allo stesso tempo una richiesta di aiuto e una lunga confessione.

Il dolore per la separazione dal figlio.

È stato riferito che Donatella Hodo ha scritto le parole: “Ho bisogno di aiuto. Ho bisogno di trovare un lavoro. Voglio vedere gli occhi di mia madre piangere nel vedermi realizzata e non perché sta soffrendo a causa mia”. Donatella non desiderava solo un lavoro, ma anche ricongiungersi con suo figlio. Scrive alla De Filippi: “Volevo morire. Perché non mi hanno mandato in comunità con il mio angioletto, perché mi hanno spezzato il cuore così?”. Si ritiene che questa lettera sia stata scritta da Donatella Hodo prima della sua scomparsa, avvenuta nell’ottobre del 2020, due anni prima.