Donna rapina un 22enne allo sportello bancomat: shock a Milano - Controcopertina

Un brutto episodio di rapina si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì 28 giugno a Milano, in via Farini. Un giovane di soli 22 anni è stato preso di mira da una donna, che gli ha spruzzato dello spray urticante in faccia e gli ha sottratto 2mila euro in contanti.

Rapina fulminea al bancomat di via Farini

Il giovane, un cittadino egiziano regolare in Italia e senza precedenti penali, aveva appena prelevato una somma di denaro contante da uno sportello bancomat. Ma prima che potesse rendersi conto di quanto stava accadendo, una donna si è avvicinata e gli ha spruzzato dello spray urticante in faccia. Confuso e disorientato, il ragazzo ha dovuto fare i conti con la rapinatrice che gli ha strappato le banconote dalle mani e si è allontanata velocemente dalla scena del crimine.

La fuga della rapinatrice

Nonostante l’intervento tempestivo degli agenti di polizia, la rapinatrice è riuscita a sfuggire prima del loro arrivo. Secondo quanto riferito dalla vittima, la donna si sarebbe allontanata a bordo di un’automobile, portando con sé la somma di denaro sottratta. Nonostante gli sforzi delle forze dell’ordine, al momento la rapinatrice è ancora irreperibile.

Una situazione sconcertante

Questo episodio di rapina ha scosso profondamente la comunità milanese, rappresentando una triste testimonianza della criminalità che può colpire anche in luoghi pubblici come gli sportelli bancomat. È importante mantenere sempre la massima attenzione e vigilanza durante le operazioni finanziarie, soprattutto di notte. Le indagini sono ancora in corso per cercare di identificare e catturare la responsabile di questo vile crimine.