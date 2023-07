Le previsioni inizio mese luglio 2023: Branko avverte i segni più instabili - Controcopertina

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Gestire le emozioni

Per te, caro Cancro, l’inizio di luglio potrebbe portare un’intensificazione delle tue emozioni. Potresti sentirti più sensibile e vulnerabile del solito. È importante dedicare del tempo alla cura di te stesso e alla gestione delle tue emozioni. Cerca di trovare un equilibrio tra le tue esigenze emotive e quelle degli altri. Comunica apertamente con le persone a te care e cerca il supporto di amici fidati quando ne hai bisogno.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Sfoggiare il tuo carisma

Per te, caro Leone, luglio si apre con un’esplosione di carisma e fascino. Sfrutta questa energia positiva per fare una grande impressione sulle persone intorno a te. Potresti attirare l’attenzione e ricevere elogi per le tue capacità. Mantieni l’umiltà e usa il tuo carisma in modo positivo, ispirando e motivando gli altri. È anche un momento favorevole per mettere in luce le tue ambizioni e cercare nuove opportunità di crescita personale e professionale.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Coltivare l’autenticità

Per te, cara Vergine, luglio inizia con una chiamata all’autenticità. Sii fedele a te stesso e ai tuoi valori, anche se potrebbe essere difficile in alcune situazioni. Mantieni la tua integrità e non temere di esprimere le tue opinioni. Le persone intorno a te apprezzeranno la tua sincerità e la tua autenticità. Fai scelte che risuonano con la tua essenza e mantieni la tua bussola morale come guida.