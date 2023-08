Donna trovata in stato confusionale con un feto in un sacchetto: Situazione delicata e in corso le indagini

Una scoperta tragica

Una donna di 41 anni, di origine marocchina e senza regolare documentazione, è stata trovata in una strada di Casal di Principe (Caserta) in uno stato di confusione e semi-svenuta. Ciò che ha sconvolto i presenti è stato il feto di pochi mesi rinvenuto in un sacchetto accanto a lei. Di fronte a una situazione così delicata, i soccorsi sono stati tempestivi, e la donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Moscati di Aversa, dove le è stata riservata una prognosi incerta.

Indagini in corso

Davanti al sospetto di un aborto non spontaneo, ma indotto, i medici hanno subito allertato le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. Inoltre, un sopralluogo è stato eseguito presso l’abitazione della donna, portando alla scoperta di materiali sospetti utilizzati per l’interruzione di gravidanza.

Un’arresto per infanticidio

In seguito alle indagini, la donna è stata sottoposta a fermo con l’accusa di infanticidio, suscitando grande sgomento e sconcerto nella comunità locale.

Autopsia disposta sulla vittima

La procura di Napoli, di fronte a un caso così delicato, ha deciso di disporre un’autopsia sul feto di 4 mesi rinvenuto, nella speranza di far luce su quanto accaduto.

È importante mantenere il rispetto per la privacy della vittima e attendere lo sviluppo delle indagini e delle perizie mediche per comprendere appieno i dettagli di questo triste evento. I nostri pensieri vanno alla donna coinvolta e al piccolo feto, mentre attendiamo ulteriori sviluppi da parte delle autorità competenti.