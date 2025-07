Michelle Hunziker condivide la prima foto con Nino Tronchetti Provera, poi il bacio all’ex Eros Ramazzotti: “Sono persone che amo”

La conduttrice televisiva Michelle Hunziker ha recentemente pubblicato sul suo profilo social una serie di immagini che raccontano i momenti trascorsi durante una vacanza a Mykonos, in compagnia delle persone a lei più care. Tra queste, figura per la prima volta anche il suo nuovo compagno, Nino Tronchetti Provera, con cui ha una relazione consolidata da alcuni mesi. Nel post, la presentatrice ha voluto condividere l’importanza dei legami affettivi che la circondano, mostrando una famiglia allargata unita e serena.





Le foto ritraggono Michelle Hunziker insieme ai suoi figli e ad altri membri della famiglia. Presenti nella vacanza la primogenita Aurora Ramazzotti, il suo futuro marito Goffredo Cerza e il loro bambino Cesare, oltre alle piccole Sole e Celeste, nate dal matrimonio della conduttrice con l’imprenditore Tomaso Trussardi. A sorpresa, nelle immagini compare anche l’ex marito di Michelle, il cantante Eros Ramazzotti, con cui ha mantenuto un rapporto di profondo affetto e stima reciproca.

Accanto agli scatti, Michelle Hunziker ha accompagnato un messaggio che riflette il suo pensiero sulla famiglia e le relazioni: “Stare insieme alle persone che ami, vederle stare bene e divertirsi… mi ricarica più di ogni altra cosa al mondo. C’è un momento per lavorare e portare a casa tutti gli obiettivi prefissati, e poi un momento per far stare bene la tua famiglia e i tuoi amici… In fondo, cosa c’è di più bello della condivisione e dell’armonia? Crearla e riuscirci è meraviglioso. Rimanere sempre innamorati!”

Queste parole sottolineano quanto Michelle Hunziker dia valore alla qualità del tempo trascorso con i suoi cari. Il legame con il nuovo compagno, Nino Tronchetti Provera, sembra essere solido e significativo, come dimostrano i sorrisi e la complicità che traspaiono dalle immagini condivise.

Nonostante l’armonia mostrata nelle foto, un’assenza è stata notata: quella dell’ex marito Tomaso Trussardi, padre delle piccole Sole e Celeste. Sebbene tra i due sembri esserci oggi un rapporto sereno basato sul rispetto reciproco, le vacanze in famiglia allargata non sembrano includere l’imprenditore. Secondo quanto emerge dalle interviste rilasciate da entrambi dopo la separazione, Trussardi potrebbe preferire evitare situazioni tanto affollate e mantenere una certa distanza da queste riunioni familiari.

La presenza di Eros Ramazzotti nella vacanza ha invece suscitato particolare interesse. Nonostante la fine del loro matrimonio avvenuta molti anni fa, i due continuano a condividere un legame speciale, alimentato dall’affetto per la loro figlia Aurora e dalla lunga storia che li ha uniti. La loro capacità di mantenere un rapporto positivo è spesso citata come esempio di maturità e rispetto reciproco.

La vacanza a Mykonos sembra essere stata organizzata per celebrare l’unione tra vecchi e nuovi legami. La famiglia di Michelle Hunziker, composta da diverse generazioni e da relazioni passate e presenti, rappresenta un quadro di armonia che la conduttrice si impegna a valorizzare. La scelta di includere nel post immagini che ritraggono anche il suo ex marito è un chiaro segnale di quanto per lei sia importante mantenere vivi tutti i legami significativi della sua vita.

Nel frattempo, il rapporto tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sta consolidando sempre più. La conduttrice sembra finalmente aver trovato una nuova serenità sentimentale, dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi. I fan hanno accolto positivamente la pubblicazione della prima foto ufficiale con il nuovo compagno, interpretandola come un segnale di stabilità e felicità per la presentatrice.

La vacanza a Mykonos, dunque, non è solo un momento di relax per Michelle Hunziker, ma anche un’opportunità per celebrare le relazioni che contano davvero nella sua vita. Con questa condivisione sui social, la conduttrice invita implicitamente i suoi follower a riflettere sull’importanza della famiglia e degli affetti autentici. La scelta di mostrare immagini che includono sia il passato che il presente della sua vita sentimentale dimostra una grande capacità di accettazione e integrazione.