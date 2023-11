Dopo 63 anni alla Rai, Corrado Augias si trasferisce a La7: cosa c’è dietro questa scelta?

Il celebre giornalista e scrittore Corrado Augias ha annunciato il suo addio alla Rai, dopo 63 anni di collaborazione. Passerà a La7 dal prossimo 4 dicembre, come ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera. “Ho ceduto dopo anni al corteggiamento di Urbano Cairo e poi anche del direttore Andrea Salerno. Per il gusto della sfida”, ha spiegato Augias.

Il giornalista condurrà un programma settimanale in prima serata, intitolato “La torre di Babele”. Il format prevede un’ora di tv, dopo il programma di Lilli Gruber. Ogni puntata avrà uno spirito-guida, un ospite ad alto livello (come Alessandro Barbero) e alla fine un personaggio a sorpresa che tirerà le somme.

Augias ha spiegato le ragioni della sua scelta: “Nessuno mi ha cacciato, ma nessuno mi ha trattenuto. A 88 anni e mezzo devo lavorare in posti e con persone che mi piacciono; e questa Rai non mi piace”.